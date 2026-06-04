Maniobrar el carro y estacionarlo con éxito es una de las instrucciones que los conductores aprenden en las escuelas de aprendizaje para poder sacar su licencia de conducción. Sin embargo, a muchas personas les cuesta parquear en paralelo a la acera o a otros carros.

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La operación requiere de concentración y práctica para evitar accidentes. Volkswagen México explicó los pasos que debe llevar a cabo un chofer para aparcar de esta manera sin problemas.

Este tipo de estacionamiento es una técnica empleada para colocar un carro en línea paralela al andén. Es utilizada para aprovechar al máximo el espacio en las calles o parqueaderos.

La primera recomendación de la compañía es buscar una zona adecuada que cuente con espacio suficiente para el automóvil. Es importante conocer las dimensiones del carro y evitar lugares angostos.

Lo mejor es evitar áreas con obstáculos como postes o árboles que dificulten el proceso. También es necesario revisar que no se trate de un sitio prohibido para parquear.

Las cámaras de reversa facilitan la maniobra para los conductores. Foto: ¿Cómo estacionar un carro en paralelo? Siga estos pasos

¿Cómo parquear en paralelo?

Antes de comenzar la maniobra, los espejos deben estar ajustados y en la posición correcta para tener visibilidad total. Lo siguiente es aproximarse al espacio lentamente y con luces intermitentes que señalen a los conductores la maniobra. Estos son los pasos para aparcar:

Alinear la parte trasera del carro con la parte trasera del carro de adelante.

Maniobrar el volante con la dirección deseada y retroceder.

Parar el carro en el momento que la esquina delantera del carro de atrás se vea centrada en el espejo retrovisor.

Girar en dirección contraria al lugar de estacionamiento.

al lugar de estacionamiento. Retroceder hasta que el carro quede recto y paralelo al andén.

Centrar el volante y manejar hacia adelante hasta que la posición sea la adecuada.

Apagar el carro y asegurar el freno de mano. Si tiene transmisión mecánica, se debe poner en primera y si es automática, en Parking.

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Los vehículos con tecnologías y asistentes facilitarán el proceso para el conductor. Algunas de las ayudas son los sensores de estacionamiento, las cámaras de visión trasera y el ‘Park assist’.