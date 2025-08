Concejal de los moteros lanzó duro regaño por conducta que pone en riesgo la vida de peatones: “No demos papaya”

Concejal de los moteros, los ‘regañó’ por mal comportamiento

“El llamado a esos motociclistas que se portan mal es a que no se tiren la imagen de todos nosotros. No le demos papaya a la Secretaría de Movilidad para que nos monten operativos y, mucho menos, no le demos argumentos a la gente para que comience a odiarnos", agregó Forero.

“Compañeros, ya todos tiene su cédula y sabemos qué está bien y qué está mal, y usted no necesita un curso pedagógico para saber que subirse al andén está mal; no necesita un curso pedagógico para saber que no puede volarse un semáforo en rojo; usted no necesita un curso, una capacitación, para saber que no debe andar como un loco por la calle. No pongamos en riesgo la vida de otras personas que van por los andenes; no pongamos en riesgo la vida de otros parceros, compañeros moteros, solo por pasar como un loco, así que bajémosle un cambio, parceros, cojámosla suave y valoremos mucho el trabajo que hacen muchos líderes por defender el gremio de los motociclistas”, agregó el concejal.