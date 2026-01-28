Vehículos

Conozca cómo funcionará el pico y placa en Medellín para este jueves, 29 de enero: así cambiará la restricción

Recuerde que hay algunos corredores viales que están exentos de la medida, por lo que cualquier carro puede circular sin problema.

Redacción Vehículos
28 de enero de 2026, 3:37 p. m.
Vigilancia del pico y placa en Medellín.
Vigilancia del pico y placa en Medellín. Foto: Secretaría de Movilidad Medellín.

El pico y placa continúa siendo una de las estrategias más aplicadas en las principales ciudades del país, y Medellín mantiene su implementación como parte de los esfuerzos por mejorar la circulación vehicular. Esta normativa busca, ante todo, agilizar la movilidad y reducir los embotellamientos que suelen presentarse en los puntos con mayor flujo de automotores.

Con esta medida, se pretende que los conductores pasen menos tiempo en los trancones, lo que a su vez ayuda a disminuir la contaminación del aire y contribuye a un entorno urbano más saludable para los habitantes de la capital antioqueña.

El pico y placa en Medellín y el Valle de Aburrá va de 5:00 a. m. a 8:00 p. m.
La medida se aplica de lunes a viernes para vehículos particulares, motos y taxis. Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

El funcionamiento del sistema se basa en días y franjas horarias específicas, durante las cuales algunos vehículos tienen restringido su paso por determinadas zonas. No obstante, existen corredores viales y sectores exceptuados de la restricción.

La rotación se determina según los números de las placas: para los automóviles se considera el último dígito, mientras que en las motocicletas se toma el primero.

De acuerdo con la programación emitida por la Secretaría de Movilidad de Medellín, el esquema para este jueves, 29 de enero de 2026, será el siguiente:

  • Carros particulares: No podrán circular los que tengan placas terminadas en 0 y 2.
  • Motocicletas: Aplicará para las que inicien con los números 0 y 2.
  • Taxis: Tendrán restricción aquellos con matrícula finalizada en 2.
En Medellín se tiene nueva rotación del pico y placa
Vigilancia del pico y placa en Medellín. Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

Los horarios establecidos son de 5:00 a. m. a 8:00 p. m. para automóviles particulares, y de 6:00 a. m. a 8:00 p. m. para taxis.

¿Es bueno comprar un carro eléctrico usado? Fíjese en este detalle y ahórrese buenos millones

Entre las vías excluidas del pico y placa durante el segundo semestre se encuentran el Sistema Vial del Río (que comprende la Autopista Sur y la avenida Regional), la avenida Las Palmas, el corredor de la quebrada La Iguaná, entre las carreras 63 y 80, además de los cinco corregimientos de Medellín, donde no rige la medida.

Asimismo, ciertos vehículos están exonerados siempre que cumplan con los requisitos exigidos por las autoridades. En este grupo se incluyen los eléctricos, híbridos y los que funcionan con gas natural, siempre que posean matrícula vigente y estén debidamente registrados.

Finalmente, la Secretaría de Movilidad recordó que incumplir la norma puede acarrear una sanción económica de $ 875.452 en 2026, junto con la inmovilización del vehículo si se detecta la infracción durante los controles.

