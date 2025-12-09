Suscribirse

Consejos para ahorrar gasolina: qué se debe hacer y cómo manejar para consentir el bolsillo

La gasolina es uno de los insumos más costosos y conducir de manera adecuada puede ahorrar buen dinero.

Redacción Vehículos
9 de diciembre de 2025, 7:17 p. m.
Gasolina
HAy diferentes formas de ahorrar combustible a la hora de emprender un viaje por carretera. | Foto: Nopphon - stock.adobe.com

Con el alza en los precios de combustible y un contexto económico donde cada gasto cuenta, muchos conductores buscan formas de optimizar su consumo de gasolina sin dejar de usar su vehículo a diario.

Contexto: Se viene ajuste para algunos vehículos en Bogotá: tendrían que instalar dispositivo obligatorio para poder circular por la capital
¿Es ilegal quedarse sin gasolina? Lista de las carreteras que podrían multarlo por $300.000
El precio de la gasolina ha subido en los últimos años afectando el bolsillo de los colombianos. | Foto: Pixabay

En Colombia, el parque automotor tiene una edad promedio de 15,5 años, y más del 60 % de los vehículos supera la década de uso, según el informe “Perspectiva Automotriz 2026” de Grupo Cibest, lo que hace aún más urgente hablar de eficiencia y sostenibilidad.

Ante esta realidad, existen varias recomendaciones que los conductores pueden poner en práctica para buscar un ahorro de gasolina sin sacrificar algunas de las prestaciones de sus autos.

Recomendaciones para ahorrar gasolina

  • Conduzca con suavidad, sin acelerones innecesarios: Los hábitos de conducción agresiva (como frenar bruscamente o acelerar de golpe) pueden aumentar el consumo hasta en un 30 %, según estudios de movilidad urbana. Mantener una velocidad constante, aprovechar la inercia y anticipar frenadas ayuda a ahorrar combustible y alarga la vida útil del motor.
  • Revise la presión de las llantas al menos una vez al mes: Circular con las llantas desinfladas genera resistencia adicional, lo que obliga al motor a trabajar más y gastar más gasolina. Una presión adecuada puede representar un ahorro de hasta 5 % en consumo y mejora también la seguridad.
Contexto: Instalan nuevas cámaras de fotodetección en Bogotá: ubicación y cómo operarán
Una medida que busca equilibrar la seguridad vial y el respeto a la autonomía de las personas
Conducir de manera precavida y evitar acelerar o frenar de forma brusca ayuda a ahorrar combustible. | Foto: Getty Images
  • Use el aire acondicionado con inteligencia: Aunque indispensable en climas cálidos, el aire acondicionado puede elevar el consumo de combustible. Recomendamos ventilar el vehículo antes de encenderlo y evitar usarlo a máxima potencia por largos periodos. Abrir las ventanas a altas velocidades también puede afectar la aerodinámica y aumentar el gasto.
  • Planifique sus recorridos y evite horas pico: La congestión urbana multiplica el consumo de gasolina por las constantes detenciones y arranques. Usar apps de tráfico en tiempo real y organizar rutas eficientes permite recorrer menos kilómetros y reducir el gasto diario.
  • Considera tecnologías de nueva generación: Una de las formas más efectivas de reducir el gasto en combustible es adoptar tecnologías mucho más eficiente como las que promueven algunos fabricantes como la e-Power de Nissan o apostarle a vehículos con motores que confirmen su eficiencia sin sacrificar la potencia ni la autonomía.

Cabe señalar que por lo general el vehículo se usa para trayectos urbanos, a la hora de salir a carretera hay que tener en cuenta la distribución de la carga y el peso de la misma, pues esto puede provocar un esfuerzo extra del vehículo lo cual se traduce en más consumo de gasolina.

En este sentido es clave llevar lo necesario en el baúl; no importa si es un viaje largo o uno corto, siempre asegúrese que esta empacando lo realmente útil, pues aunque no parezca y el conductor pocas veces lo perciba, cualquier kilo de más significa un esfuerzo adicional para e motor.

Contexto: Los 20 carros eléctricos más vendidos en noviembre y en lo que va de 2025 en Colombia: ¿qué pasó con Tesla?
Algunos mecánicos pueden llegar mentir sobre el estado de los amortiguadores para ganar más dinero en las reparaciones.
Las visitas preventivas al taller sirven para identificar fallos que incrementan el consumo de gasolina. | Foto: 123RF

Otro aspecto a tener en cuenta es el de revisar el vehículo deforma preventiva, así se podrán identificar algunas fallas o componentes que hay que cambiar y que además de promover un uso adecuado del combustible, también puede evitar fallas inesperadas en carretera y accidentes.

