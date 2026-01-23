Vehículos

Evite comparendos: horario y placas que no pueden circular en Medellín durante este viernes, 23 de enero

Conozca cómo será la rotación del pico y placa para la jornada de este viernes en la capital de Antioquia.

Redacción Vehículos
23 de enero de 2026, 12:20 p. m.
Pico y placa en Medellín
Pico y placa en Medellín Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín.

El pico y placa continúa siendo una de las estrategias más aplicadas en las principales ciudades del país, y Medellín mantiene su implementación como parte de los esfuerzos por mejorar la circulación vehicular. Esta normativa busca, ante todo, agilizar la movilidad y reducir los embotellamientos que suelen presentarse en los puntos con mayor flujo de automotores.

El funcionamiento del sistema se basa en días y franjas horarias específicas, durante las cuales algunos vehículos tienen restringido su paso por determinadas zonas. No obstante, existen corredores viales y sectores exceptuados de la restricción.

Sanciones por incumplir el pico y placa en Medellín.
Vigilancia del pico y placa en Medellín. Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín.
La rotación se determina según los números de las placas: para los automóviles se considera el último dígito, mientras que en las motocicletas se toma el primero.

De acuerdo con la programación emitida por la Secretaría de Movilidad de Medellín, el esquema para este viernes, 23 de enero, es el siguiente:

  • Carros particulares: no podrán circular los que tengan placas terminadas en 3 y 4.
  • Motocicletas: aplicará para las que inicien con los números 3 y 4.
  • Taxis: tendrán restricción aquellos con matrícula finalizada en 8.

Los horarios establecidos son de 5:00 a. m. a 8:00 p. m. para automóviles particulares, y de 6:00 a. m. a 8:00 p. m. para taxis.

En Medellín se tiene nueva rotación del pico y placa
Vigilancia del pico y placa en Medellín. Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín
Entre las vías excluidas del pico y placa durante el segundo semestre se encuentran el Sistema Vial del Río (que comprende la Autopista Sur y la avenida Regional), la avenida Las Palmas, el corredor de la quebrada La Iguaná, entre las carreras 63 y 80, además de los cinco corregimientos de Medellín, donde no rige la medida.

Asimismo, ciertos vehículos están exonerados siempre que cumplan con los requisitos exigidos por las autoridades. En este grupo se incluyen los eléctricos, híbridos y los que funcionan con gas natural, siempre que posean matrícula vigente y estén debidamente registrados.

Finalmente, la Secretaría de Movilidad recordó que incumplir la norma puede acarrear una sanción económica de $ 875.452, junto con la inmovilización del vehículo si se detecta la infracción durante los controles.

