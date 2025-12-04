Horarios, rotación y restricciones: pico y placa en Bogotá este viernes 5 de diciembre

Este viernes, 5 de diciembre, la restricción de pico y placa en Bogotá aplica a los vehículos particulares cuyas placas terminen en 6, 7, 8, 9 y 0.

En contraste, los automóviles con placas finalizadas en 1, 2, 3, 4 y 5 pueden circular sin restricciones.

Tal como se ha venido realizando, la restricción para carros particulares en la ciudad empieza a regir a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m.

Restricción para taxis

Entre tanto, para los taxis, este viernes, 5 de diciembre, el pico y placa rige para los taxis cuya placa termine en 1 y 2.

De tal modo, pueden circular los taxis con placas terminadas en 3-4-5-6-7-8-9-0.

La medida empieza a regir para los amarillos de 5:30 a. m. a 9 p. m.

