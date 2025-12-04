Suscribirse

VEHÍCULOS

Horarios, rotación y restricciones: pico y placa en Bogotá este viernes 5 de diciembre

La restricción para carros particulares aplica desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m.

Redacción Vehículos
4 de diciembre de 2025, 3:00 p. m.
Pico y placa solidario en Bogotá: estas son las tarifas para estar exento de la medida
Pico y placa en Bogotá. | Foto: Secretaría de Movilidad Bogotá

Este viernes, 5 de diciembre, la restricción de pico y placa en Bogotá aplica a los vehículos particulares cuyas placas terminen en 6, 7, 8, 9 y 0.

En contraste, los automóviles con placas finalizadas en 1, 2, 3, 4 y 5 pueden circular sin restricciones.

Contexto: ¿Qué tipo de carro están buscando los colombianos? Las nuevas tecnologías seducen a muchos

Tal como se ha venido realizando, la restricción para carros particulares en la ciudad empieza a regir a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m.

Restricción para taxis

Entre tanto, para los taxis, este viernes, 5 de diciembre, el pico y placa rige para los taxis cuya placa termine en 1 y 2.

De tal modo, pueden circular los taxis con placas terminadas en 3-4-5-6-7-8-9-0.

La medida empieza a regir para los amarillos de 5:30 a. m. a 9 p. m.

Contexto: La costosa multa si lo sorprenden fumando mientras conduce; esta es la zona donde más imponen comparendos por esta conducta

Los vehículos exceptuados de la medida de pico y placa en Bogotá en octubre

  • Vehículos eléctricos y de cero emisiones contaminantes.
  • Caravana presidencial.
  • Vehículo de servicio diplomático o consular.
  • Funerarias o agencias mortuorias.
  • Vehículos de organismos de seguridad del Estado.
  • Vehículos de emergencia.
  • Vehículos utilizados para el transporte de personas en condición de discapacidad.
  • Vehículos de empresas de servicios públicos domiciliarios. (Exclusivamente para mantenimiento y reparación de redes).
  • Vehículos destinados al control del tráfico y grúas.
  • Vehículos de control de emisiones y vertimientos.
  • Motocicletas.
  • Vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección.
  • Vehículos de medios de comunicación.
  • Vehículos de autoridades judiciales.
  • Vehículos de transporte escolar.
  • Vehículos destinados a la enseñanza automovilística. (Tipo automóvil, campero y camioneta).
  • Vehículos híbridos cuya motorización sea por combustión (diésel o gasolina) y funcionen, alternada o simultáneamente, con motor eléctrico.
  • Los vehículos cuyo propietario o locatario haya solicitado voluntariamente el Permiso Especial de Acceso a Área con Restricción Vehicular (pico y placa solidario) y haya aceptado y cumplido todos los términos y condiciones, establecidos por la Secretaría Distrital de Movilidad.

