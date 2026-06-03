Identifican al conductor del Audi amarillo que estrelló siete vehículos en Risaralda

Un accidente masivo se presentó en la madrugada del sábado 30 de mayo en el municipio de Dosquebradas, en Risaralda. En el hecho, un carro modelo Audi habría chocado a siete vehículos.

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El siniestro vial se presentó en el barrio Maracay, sector Comuneros, y contó con tres automóviles involucrados, un microbús y tres motocicletas, además del vehículo de lujo.

Organismos de socorro y autoridades de tránsito señalaron que el Audi no contaba con SOAT ni revisión técnico-mecánica. Cinco personas quedaron lesionadas en el accidente, entre ellas un motociclista que se encuentra en delicado estado de salud con una fractura de tibia y peroné.

Las personas heridas en el accidente fueron identificadas como Juan Carlos Mejía, Jhon Fredy Alzate, Luis Mauricio Cárdenas, Sergio Ramírez y Luz Mery Mendoza.

En las últimas horas se conoció el nombre del conductor del Audi descapotable. Se trata de Carlos Alberto Vargas Pareja, de 39 años, quien manejaba un Audi TT Roadster 2016 amarillo con placas IRK905.

La captura del conductor

Vargas Pareja fue capturado esa mañana por la Policía y quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación mientras continúan las pesquisas del accidente. De acuerdo a Óscar Ochoa, comandante de la Policía de Pereira, el hombre se negó a realizarse una prueba de alcoholemia instantes después del siniestro.

Vargas Parejo se presentaba en redes sociales como un empresario. Foto: Redes sociales

“Esta persona venía en ese vehículo, al parecer en alto grado de excitación y, presuntamente, bajo los efectos de bebidas embriagantes. Fue capturado porque lesionó a cinco personas en ese accidente. Fue puesto a disposición de la Fiscalía por el delito de homicidio doloso”, indicó el coronel Óscar Ochoa.

En las horas de la noche del sábado, en trabajo conjunto con la Fiscalía, un juez ordenó que Vargas Pareja realizara la prueba de alcoholemia, para verificar el alcohol en su organismo.

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El capturado sería el propietario del vehículo y el dueño de varios restaurantes de Beto Burger Parrilla ubicados en Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas y Pereira, como se puede observar en sus redes sociales.

Además, era un empresario que se dedicaba a promover eventos de vehículos de alto cilindraje y motos de lujo en Manizales, Medellín y Pereira. Hasta el momento, se desconoce si el accidente sucedió en medio de una carrera o en relación a un evento de este tipo.