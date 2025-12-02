Kia confirmó el primer lanzamiento de 2026 y el último de 2025: reveló pistas de lo que tiene preparado

Kia presentará el EV2, un SUV totalmente eléctrico del segmento B diseñado para Europa, el 9 de enero de 2026 en el Salón del Automóvil de Bruselas. El evento en la capital belga tendrá lugar del 10 al 18 de enero de 2026.

El EV2 representa la entrada al mundo totalmente eléctrico de Kia. | Foto: Kia / API

El Kia EV2 combina un diseño emotivo con tecnología y conectividad modernas, además de funciones inteligentes de EV y un espacio amplio y ajustable.

“Con el EV2, reafirmamos nuestro compromiso de hacer que la movilidad eléctrica sea realmente accesible a un público más amplio, sin concesiones”, dijo Marc Hedrich, presidente y director ejecutivo de Kia Europa.

“Este SUV compacto ofrece la innovación y el espíritu de nuestros vehículos eléctricos de mayor tamaño, integrándose a la perfección en la vida cotidiana europea. Diseñado, desarrollado y próximamente producido en Europa, confiamos en que el EV2 desempeñará un papel fundamental en la configuración del futuro de la movilidad responsable en toda la región", agregó el ejecutivo.

Además del EV2, Kia presentará las versiones GT deportivas y dinámicas del EV3, el EV4 Hatchback y el EV5.

Kia también dejo ver un adelanto del nuevo Seltos

Kia presentó las imágenes teaser del nuevo Kia Seltos, antes de su estreno mundial a finales de este mes. Seis años después del lanzamiento del modelo original en 2019, el Seltos renace como un SUV subcompacto completamente rediseñado que consolida la presencia de Kia en el creciente segmento global de SUV.

Kia tendrá el primer enuncia en la segunda semana de enero de 2026. | Foto: Getty Images

Siguiendo su legado como una de las marcas de Kia más exitosas a nivel mundial, la nueva generación del Seltos encarna el auténtico estilo SUV, a la vez que expresa un carácter vanguardista y de alta tecnología.

Su diseño combina la robustez de los SUV con motor de combustión interna (ICE) anteriores con la sofisticación limpia y aerodinámica de los últimos vehículos eléctricos de Kia.

Guiado por la filosofía de diseño “Opposites United” de Kia, el exterior presenta proporciones imponentes, revestimientos audaces y superficies técnicas que proyectan confianza y agilidad.

La parte delantera se define por las distintivas luces diurnas Star Map de Kia, mientras que la trasera adopta gráficos de luces horizontales y verticales a juego, creando una identidad visual estable desde cualquier ángulo.

Las manijas de las puertas al ras mejoran la eficiencia aerodinámica y agregan una capa de refinamiento moderno, subrayando la combinación de estilo y practicidad del modelo.

El Celtos, SUV subcompacto global de Kia, regresa en su segunda generación con un rediseño audaz y progresivo. | Foto: Kia / API

Como reflejo de su mayor ambición global, el nuevo Kia Seltos presentará una gama más amplia de colores exteriores. También estarán disponibles versiones distintivas como X-Line y GT-Line, que ofrecen mayor libertad para expresar su individualidad con confianza.