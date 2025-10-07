Kia jubila al modelo que marcó la renovación de la marca: adiós al “jabalí con mochila”

Desde sus humildes inicios como un prototipo cuadrado en el estudio de diseño de Kia en Estados Unidos, y a lo largo de 16 años, el Kia Soul marcó un impacto y lideró el proceso de transformación de la marca surcoreana.

“El Soul fue uno de los pilares fundamentales para que Kia se consolidara en Estados Unidos, y este vehículo único, y el marketing que lo respalda, ayudaron a Kia a alcanzar su posición actual”, declaró Eric Watson, vicepresidente de ventas de Kia América.

“Kia avanza a paso firme hacia su tercer récord anual consecutivo de ventas y su cuota de mercado más alta de todos los tiempos, gracias al éxito inicial del Soul. Estamos orgullosos del legado que dejará el Soul al salir de nuestra línea, pero igualmente entusiasmados por el futuro de la amplia y galardonada gama de vehículos utilitarios de Kia”, agregó.

El Kia Soul tiene récord de ventas en Estados Unidos y ha impulsado la participación del mercado de la marca. | Foto: Getty Images

A mediados de la década de 2000, Kia se propuso diseñar un automóvil global que se desmarcara del statu quo de los hatchbacks compactos.

Los SUV continuaban su ascenso hacia el dominio del mercado en ese momento, por lo que se decidió que este nuevo vehículo combinaría la ágil eficiencia de un auto pequeño con la versatilidad y las proporciones de un SUV.

Mucho tiempo después, en 2018, y después del éxito marcado por las diferentes versiones que el Soul impulsó, Kia anunció que más de un millón de unidades de este modelo habían sido adquiridos antes del lanzamiento de la tercera y última generación, que debutó en 2019 como modelo 2020.

Ahora, se espera que el Soul finalice su producción en octubre, con solo unos pocos miles de unidades disponibles en concesionarios de todo Estados Unidos. Estos son los últimos ejemplares del enérgico y deportivo Kia, con gran personalidad, funcionalidad y eficiencia para el día a día.

El Soul tuvo diferentes versiona a lo largo de su historia, ofreciendo modelos con diferentes prestaciones para todos los públicos. | Foto: Getty Images

¿Cómo nació el Kia Soul?

Mientras veía un documental sobre la naturaleza y la vida de los jabalíes, el equipo del Kia Design Center America se inspiró en la idea de un “jabalí con mochila”, dada la fuerza y ​​la actitud de este animal en relación con su tamaño, y tradujo esa idea a una forma mecánica.

Con demasiada frecuencia, durante la transición del concepto a la producción, un vehículo pierde parte de su célebre espíritu y estilo. No fue así con el Soul, ya que el modelo de producción de 2006 fue increíblemente fiel al concepto original.

Innovación desde el momento de su presentación

Presentado con el lema “Una nueva forma de rodar”, el Soul, altamente personalizable, ofrecía un sistema de audio con iluminación en los altavoces para iluminar el ritmo.

Como fabricante de automóviles que buscaba dejar huella con el lanzamiento de un vehículo compacto claramente diferente, Kia acudió a un elenco de hámsteres con oídos para la música moderna y las garras puestas en la cultura pop.

El Kia Soul lideró el proceso de transformación de la marca. | Foto: Getty Images

Aprovechando el poder de la música, el baile y la positividad, los “Ham-stars” disfrutaron de listas de reproducción que abarcaban desde el clásico hip-hop de Black Sheep, “The Choice Is Yours”, el éxito rotundo de LMFAO, “Party Rock Anthem”, hasta “Ace of Spades” de Motörhead.