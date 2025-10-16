Las jugosas propinas que le dan los multimillonarios a un valet parking en Mónaco; estos son los carros que conduce

El mundo de los vehículos es altamente fascinante y en el planeta hay pocos lugares donde se pueden ver autos realmente únicos y exóticos al mismo tiempo.

Lamborghini Aventador SV, una de los mejores autos de la marca y que es muy común en Mónaco. | Foto: Captura video Instagram Álvaro Díaz Cebrián

Mónaco, el famoso principado, es uno de esos territorios privilegiados en el que confluyen carros de millones de dólares y poderosos multimillonarios, que han encontrado allí el lugar perfecto para robarse las miradas gracias a esas piezas únicas de diseño e ingeniería.

Diferentes videos que circulan por las diferentes redes sociales dejan ver cómo los turistas que llegan a Mónaco se ubican en diferentes partes para poder apreciar carros de ensueño.

Ejemplares de Bugatti, Ferrari, Koenigsegg, Pagani, Lamborghini, Rolls-Royce, Porsche, Aston Martin, Audi o Jaguar son tan comunes allí, que centrase algunos minutos en la famosa curva del Gran Hotel, el giro en U más famoso del mundo, puede ser un deleite para los ojos de quienes admiran los motores y las piezas únicas.

Así mismo, no solo los dueños de estos superdeportivos son los que tienen el privilegio de pasearse por las calles de Mónaco al frente de estos poderosos y llamativos carros.

Un valet parking en Mónaco puede recibir propinas bastante altas. | Foto: Universal Images Group via Getty

El trabajo soñado para un amante de los carros

Si bien, Mónaco es el epicentro de negocios y reuniones de alto nivel, también es el punto donde confluyen celebridades, deportistas y empresarios que transpiran dinero y lujo.

Todo esto hace que a la hora de acudir a sus encuentros, en los elegantes hoteles del principado, acudan allí en estos superdeportivos y hagan uso del servicio de valet parking, el cual se encarga de abrir la puerta, recibir al conductor y tomar su auto para llevarlo al estacionamiento.

Es aquí donde este trabajo se vuelve emocionante, pues quienes han sido encargados para este oficio pueden conducir verdaderas joyas del automovilismo, pasando por autos de producción exclusiva y de los cuales hay muy pocas unidades en el mundo, llegando hasta verdaderos carros clásicos de colección que ya no se fabrican y que han sido verdaderos íconos de las carreteras.

Otro de los puntos positivos de este trabajo, y tal vez el que resulta más emocionante, es el de las propinas, pues al juzgar por los carros que hay allí, se espera que sus dueños den una buena compensación a quien le prestó el servicio de valet parking.

Justamente, hay un video que circula en redes sociales en el que un camarógrafo aficionado registró cuánto le entregaba cada cliente al hombre encargado de traerle su vehículo.

El trabajo como valet parking es bastante codiciado en al gunas regiones donde se pueden conducir autos de ensueño. | Foto: Secretaría de Movilidad

El primero en aparecer en escena es el dueño de un Ferrari, quien le dio la mano al valet y le entregó 100 euros de propina. En seguida, otro multimillonario, también dueño de un cavalino rampante, le dio 20 euros, cifra que para muchos puede quedarse corta si se le juzga por el carro que conduce.

A continuación, el dueño de un Rolls Royce aparece en acción y entrega 100 euros, al igual que el propietario de otro Ferrari, marca que ha quedado muy bien avaluada gracias a la generosidad de quienes tienen un carro de estos.

El clip continúa mostrando propinas de 50 o 20 euros, pero el premio mayor se lo llevó un sujeto que dio 500 euros, monto que a cualquiera le caería muy bien a la hora de recibir una propina.