Una de las zonas del mundo donde más se respira elegancia, lujo y glamour es en Mónaco, principado que se ha caracterizado por ser el lugar de residencia de importantes y destacadas estrellas y también por tener estrecha relación con el mundo del entretenimiento y el deporte.

No en vano, allí se corren importantes carreras del automovilismo, siendo la más llamativa el Gran Premio de Fórmula 1, competencia tradicional de la gran carpa y en la cual es motivo de encuentro de toda clase de excentricidades.

Justamente, y al estar ligada al mundo de los autos, las calles del principado son el lugar predilecto para encontrar superdeportivos y carros que seguramente no se verán en otra parte del mundo, a excepción de Dubai o Catar, donde reinan algunos de estos modelos.

Lo llamativo de Mónaco es que en sus avenidas confluyen cualquier cantidad de marcas y modelos de miles de dólares, permitiendo comparar la elegancia de los ingleses, con el poder alemán y el diseño italiano.

Para comprobar esto y dejar testimonio de lo que puede significar Mónaco para los amantes de los carros, el generador de contenido español Álvaro Díaz Cebrián compartió en sus redes sociales dos momentos únicos que confirman el nivel de lujo del principado.

La curva del Gran Hotel, un lugar predilecto

Esta curva debe su fama a la Fórmula 1, gracias a que allí los autos que compiten deben disminuir su velocidad hasta casi los 40 kilómetros por hora, convirtiéndose en el punto más lento de la gran carpa del automovilismo.

Cuando no hay carrera, los visitantes del principado se agolpan allí y uno de los pasatiempos es ver los carros que transitan por allí.

Díaz Cebrián se situó en este punto y grabó diferentes vehículos: en su clip indica que lo primero que vio fue al piloto español Fernando Alonso conduciendo un Aston Martin Valkirye, un vehículo que puede costar cerca de los 3,2 millones de dólares.

Carros que superan el millón de dólares transitan de forma habitual por Mónaco. | Foto: Captura video Instagram Álvaro Díaz Cebrián

Luego, apareció un Koenigsegg Jeskos Attack, del que solo se fabrican 125 unidades anuales y cuenta con un diseño espacial para pista; su valor es 3 millones de dólares.

Lamborghini Aventador SV, una de los mejores autos de la marca. | Foto: Captura video Instagram Álvaro Díaz Cebrián

Otro de los ejemplares que apareció en el video fue un Audi Rs6 ABT, cuyo precio no es tan alto como los anteriores, pero llama la atención su escasez.

El siguiente en desfilar fue un Lamborghini Aventador SV de 500.000 dólares; un vehículo con capacidades bastante llamativas en carretera y que tiene 700 caballos de fuerza para acelerar de 0-100 en solo 2,8 segundos.

Después del toro italiano asomó uno de los autos más llamativos, un Pagani Huayra Roadseter, vehículo exclusivo que puede superar los 3 millones de dólares.

Aston Martin repitió en el listado y esta vez fue un Vanquish de más de 420.000 dólares el que hizo el giro en U más famoso del mundo.

Koenigsegg Jesko Attack, se fbrican pocos en el mundo. | Foto: Captura video Instagram Álvaro Díaz Cebrián

