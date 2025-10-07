Suscribirse

Vehículos

Le cobraron más de 77 millones de pesos en parqueadero de aeropuerto: no es la primera vez que pasa

Jim Boyd fue víctima de este cobro en el Aeropuerto Internacional de Denver, Colorado, donde ya se han presentado varios casos similares.

GoogleLéenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

7 de octubre de 2025, 6:31 p. m.
En el aeropuerto de Denver se han presentado varios casos similares.
El hombre pagó de forma automática y solo se dio cuenta del cobro hasta que el banco le notificó. | Foto: Getty Images

Para nadie es un secreto que las tarifas de parqueadero en los aeropuertos suelen ser mucho más altas que en otros lugares; sin embargo, nadie espera pagar una tarifa millonaria después de utilizarlo.

Y aunque en los planes de quienes estacionan allí está contemplado cierto monto para cubrir la tarifa, nadie espera que le cobren millones, tal y como le ocurrió a un hombre en Colorado, Estados Unidos, que tan solo se demoró 27 minutos.

La víctima de este abuso fue Jim Boyd, un hombre que llegó al Aeropuerto Internacional de Denver para dejar a su esposa; menos de media hora después, salió de allí y se llevó la desagradable sorpresa: un cobro por casi 20.000 dólares.

Contexto: La ropa que jamás debe vestir para viajar en avión: expertos indican los riesgos que corre si decide usarla
En el aeropuerto de Denver se han presentado varios casos similares.
El hombre solo se demoró 27 minutos en dejar a su esposa y salir. | Foto: Getty Images

Según recogió la cadena estadounidense 9 News, el hombre pagó de forma automática y no se percató del monto solo hasta que su banco le notificó la transacción a través de su teléfono celular.

“Escuché la notificación de que se habían cargado $ 19.824 al estacionamiento de Denver”, le dijo Boyd al medio citado.

Colorado man stunned by nearly $20,000 charge for parking at DIA

Aunque suene algo increíble, resulta ser que esta no es la primera vez que sucede algo así en este aeropuerto; semanas antes, el mismo medio de comunicación registró otro cobro, esta vez de 2.300 dólares, por 14 horas de estacionamiento.

Una vez consultaron a los responsables del parqueadero del aeropuerto de Denver, se confirmó que se presentó un error en el sistema, y que el carro de Boyd fue registrado como si hubiese entrado al estacionamiento el 6 de junio y no el 6 de octubre como realmente sucedió.

Contexto: El carro deportivo que la posible primera jefa del gobierno japonés se niega a abandonar: lo compró en 1991
En el aeropuerto de Denver se han presentado varios casos similares.
En el aeropuerto de Denver se han presentado varios casos similares. | Foto: Getty Images

Al indagar un poco más, se encontró que las cámaras del lugar y el software que las controla, confundió la placa del carro de la víctima con una que seguramente tenía números y letras similares.

Al respecto, la compañía responsable de operar el estacionamiento realizó el reembolso en tan solo un día y cobró los siete dólares que en realidad debía haber debitado a Boyd.

Desde el aeropuerto han señalado que este tipo de casos no son comunes, pero que desde junio sí han recibido cuatro notificaciones de esta índole, por lo que el operador tuvo que actualizar el software y tomar acciones para que no se presenten más episodios similares.

Cabe señalar que el parqueadero del aeropuerto de Denver realiza 1,5 millones de transacciones al día, un volumen considerable que contrasta con el número de errores que se han registrado.

Contexto: Así se comunican, de forma secreta, los tripulantes de un avión: pasajeros han notado las señales, pero no las identifican
En el aeropuerto de Denver se han presentado varios casos similares.
A la hora de pagar, al hombre le cobraron casi 20.000 dólares . | Foto: Getty Images

Por su parte, Boyd declaró que, aunque le reembolsaron el dinero y la falla fue asumida sin perjuicios para él, no se siente del todo seguro a la hora de regresar al aeropuerto para recoger a su esposa.

“Voy a estar muy atento a la pantalla cuando introduzca mi tarjeta de crédito”, le dijo a la 9 News.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Tres cantantes colombianos entre los 10 artistas latinos más importantes del siglo 21, Karol G no alcanzó los primeros lugares

2. Gustavo Petro destapa su molestia por el hundimiento de la consulta del Pacto Histórico: “Es un sabotaje a la democracia”

3. Sergio Fajardo presentó a su equipo programático de salud y anunció cuál será su primera decisión de gobierno si se queda con la Presidencia

4. Pidió comida vegetariana en un vuelo y terminó muerto: el error que podría costarle millones a Qatar Airways

5. FIFA se puso firme con Argentina y la castigó para el Mundial 2026: iniciará con desventaja

LEER MENOS

Noticias relacionadas

CarrosMotordenverParqueaderos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.