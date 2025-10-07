Le cobraron más de 77 millones de pesos en parqueadero de aeropuerto: no es la primera vez que pasa

Para nadie es un secreto que las tarifas de parqueadero en los aeropuertos suelen ser mucho más altas que en otros lugares; sin embargo, nadie espera pagar una tarifa millonaria después de utilizarlo.

Y aunque en los planes de quienes estacionan allí está contemplado cierto monto para cubrir la tarifa, nadie espera que le cobren millones, tal y como le ocurrió a un hombre en Colorado, Estados Unidos, que tan solo se demoró 27 minutos.

La víctima de este abuso fue Jim Boyd, un hombre que llegó al Aeropuerto Internacional de Denver para dejar a su esposa; menos de media hora después, salió de allí y se llevó la desagradable sorpresa: un cobro por casi 20.000 dólares.

El hombre solo se demoró 27 minutos en dejar a su esposa y salir. | Foto: Getty Images

Según recogió la cadena estadounidense 9 News, el hombre pagó de forma automática y no se percató del monto solo hasta que su banco le notificó la transacción a través de su teléfono celular.

“Escuché la notificación de que se habían cargado $ 19.824 al estacionamiento de Denver”, le dijo Boyd al medio citado.

Aunque suene algo increíble, resulta ser que esta no es la primera vez que sucede algo así en este aeropuerto; semanas antes, el mismo medio de comunicación registró otro cobro, esta vez de 2.300 dólares, por 14 horas de estacionamiento.

Una vez consultaron a los responsables del parqueadero del aeropuerto de Denver, se confirmó que se presentó un error en el sistema, y que el carro de Boyd fue registrado como si hubiese entrado al estacionamiento el 6 de junio y no el 6 de octubre como realmente sucedió.

En el aeropuerto de Denver se han presentado varios casos similares. | Foto: Getty Images

Al indagar un poco más, se encontró que las cámaras del lugar y el software que las controla, confundió la placa del carro de la víctima con una que seguramente tenía números y letras similares.

Al respecto, la compañía responsable de operar el estacionamiento realizó el reembolso en tan solo un día y cobró los siete dólares que en realidad debía haber debitado a Boyd.

Desde el aeropuerto han señalado que este tipo de casos no son comunes, pero que desde junio sí han recibido cuatro notificaciones de esta índole, por lo que el operador tuvo que actualizar el software y tomar acciones para que no se presenten más episodios similares.

Cabe señalar que el parqueadero del aeropuerto de Denver realiza 1,5 millones de transacciones al día, un volumen considerable que contrasta con el número de errores que se han registrado.

A la hora de pagar, al hombre le cobraron casi 20.000 dólares . | Foto: Getty Images

Por su parte, Boyd declaró que, aunque le reembolsaron el dinero y la falla fue asumida sin perjuicios para él, no se siente del todo seguro a la hora de regresar al aeropuerto para recoger a su esposa.