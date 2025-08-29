El mercado de vehículos en Colombia es uno de los más activos y viene reportando cifras superiores a las logradas en 2024. Resolver la necesidad de contar con medios de transporte propio es uno de los principales intereses en los hogares colombianos y, una vez se cuenta con un vehículo propio, más del 80 % de usuarios opta por acceder a los accesorios para personalizar el carro.

Esto funciona, además, para evitar que el valor de la propiedad se vea afectado en el mercado en función del paso del tiempo, pues un carro con los accesorios indicados puede devaluarse menos que un vehículo que no ha sido cuidado del modo correcto.

Soportes para el celular, son los accesorios más buscados en plataformas de comercio electrónico. | Foto: Getty Images

“Una de las mejores maneras de proteger los vehículos es estando al día no solamente con el pago de las responsabilidades legales, sino también con la atención al detalle: asistir a tiempo a sus ruidos y saber que las revisiones en el taller deben respaldarse con el cuidado adecuado de las partes, tanto de la carrocería externa como de la cabina y el motor”, señalaron desde Shein, una de las plataformas líderes en ventas online.

En ese sentido, desde esta aplicación indicaron los productos que cuentan con un mayor interés por parte de quienes buscan cuidar o mejorar las prestaciones de su vehículo.

“Hoy por hoy, muchas personas pierden tiempo revisando las pantallas de sus celulares. Un soporte para tenerlo a buena altura, sin perder de vista el panorámico, es clave; pero también kits de restauración de luces, y para pilotos más amantes del aseo, existen fundas para los asientos y aspiradoras que alargan la vida útil de los tapetes”, indicó la plataforma de comercio electrónico.

Los elementos que componen el kit de carretera tienen alta demanda en plataformas de comercio electrónico. | Foto: Getty Images

Seguridad, lo que más llama la atención de los consumidores

El famoso kit de carretera es uno de los productos más buscados en plataformas digitales; la facilidad de adquirirlo sin salir de casa, y la necesidad de cumplir con este requisito obligatorio para poder movilizar cualquier vehículo, hace que muchas personas recurran a este tipo de comercios.

Aunque en la mayoría de los casos este elemento se consigue como una sola unidad, hay persona a las que solo les falta un artículo, por lo que llegan a este tipo de herramientas digitales buscando algún artículo en particular como:

Conos.

Extintor.

Guantes.

Botiquín.

Chalecos.

Juego de señales.

Parales para llantas.

Linternas.

Además de esto, allí también se encuentran otros elementos para mejorar la seguridad, como GPS de rastreo, cargadores de carros y fundas para broches de los cinturones, pensadas en aumentar la perdurabilidad de los vehículos.

El sector de los vehículos está ligado a las ventas a través de comercios electrónicos. | Foto: Getty Images

“Es muy importante contar con elementos que blinden de sanciones a los conductores, por ejemplo, el soporte para teléfonos se ha convertido en un infaltable para evitar las distracciones y que se pueda usar para tenerlo como navegador en carretera”, añadieron desde la plataforma.