Mercado de vehículos usados se mueve por innovación digital, confianza basada en datos y nuevas experiencias para el consumidor

La industria de vehículos usados en Colombia atraviesa una transformación impulsada por la tecnología, la digitalización de procesos y nuevos modelos de acceso a la movilidad.

Frente a este panorama, expertos se reunieron en el encuentro “Evoluciona o Desaparece 2.0” organizado por WCar.

evento se convirtió en un espacio de análisis sobre los cambios que están redefiniendo el sector automotor. Según la compañía, el mercado ya no se mueve únicamente por especificaciones técnicas o capacidad mecánica, sino por innovación digital, confianza basada en datos y nuevas experiencias para el consumidor.

venta de carros Foto: 123RF

“Evoluciona o Desaparece 2.0” reunió a representantes del sector financiero, asegurador y tecnológico para debatir sobre tendencias como la tokenización de inventarios, la propiedad fraccionada de vehículos y el mantenimiento predictivo basado en software, herramientas que están transformando los modelos tradicionales de compraventa.

“Hablamos de cómo algunas empresas han ido desapareciendo por no tener la agilidad de hacer rápido las transformaciones profundas que se necesitan. Hay casos de concesionarios que han cerrado porque sus tecnologías y procesos se quedaron obsoletos”, señaló Walter Carvajal, gerente general y fundador de Wcar.

Desde el sector, aseguran que el comportamiento del consumidor ha evolucionado hacia esquemas de movilidad más flexibles, digitales y personalizados, lo que ha impulsado la necesidad de replantear la forma en que se comercializan los vehículos usados en el país.

“Las empresas se han enfocado mucho en lanzar productos interesantes o generar tecnologías llamativas. Pero termina siendo una evolución errónea, porque la evolución debe girar en torno a lo que el usuario significa y no tanto hacia donde van las modas tecnológicas”, agregó Carvajal.

El evento contó con la participación de expertos y líderes de distintas industrias, quienes abordaron los retos actuales del sector y las oportunidades que surgen a partir de la integración tecnológica en los procesos de comercialización y mantenimiento vehicular.

Para Carvajal, que ha hecho un sesudo análisis del panorama del mercado de vehículos usados en la región, vale la pena hallar oportunidades pues hay dinamismo en ese sector productivo y comercial.

“Veo el panorama con un optimismo sólido. El 2025 fue un año récord en Colombia con 1,200,000 traspasos de usados, y este 2026 ha comenzado con una fuerza increíble; tuvimos un enero excepcional. Lo interesante es que este dinamismo también se ve en los vehículos nuevos, con matrículas y ventas al alza, lo que genera un ciclo virtuoso para toda la industria automotriz”, señaló.