Este viernes 17 de abril, TransMilenio empezó su operación desde las 4 de la mañana y se extenderá hasta las 11 de la noche, como es usual. El sistema de transporte les recuerda a sus usuarios que se mantengan al día con las actualizaciones de tráfico por medio de la aplicación TransmiApp.

Debido a las lluvias de la madrugada, varias carreteras y vías de la ciudad se mantienen con encharcamientos, por lo que se sugiere a los conductores tener precaución y no realizar maniobras peligrosas.

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9:10 a. m.: Encharcamiento en la localidad de Engativá

A esta hora se presenta encharcamiento e inundación en la conectante de av. Boyacá a la av. El Dorado (calle 26) hacia el occidente, en la localidad de Engativá. Se recomienda a los conductores que transiten con cuidado.

9:00 a. m.: Volqueta varada afecta un carril en la av. calle 80

La Secretaría de Movilidad informa a esta hora que una volqueta se varó en la localidad de Engativá, en la av. calle 80 con carrera 119, sentido oriente-occidente. Debido al incidente, un carril se encuentra afectado.

8:30 a. m.: Tractocamión varado en la Autopista Norte

Un tractocamión presentó problemas en la localidad de Suba, en la autopista norte con calle 114, sentido sur-norte. En estos momentos, una grúa se encuentra en camino al lugar de los hechos para ayudar en el desplazamiento.

8:15 a. m.: Caída de un motociclista causa trancón en la av. carrera 68

Un motociclista cayó del vehículo en la av. carrera 68 con calle 67D, sentido sur-norte, en la localidad de Barrios Unidos. Debido al incidente, una ambulancia llegó a brindar asistencia médica al conductor. Adicional a esto, la Unidad de Tránsito se encuentra en el punto para controlar la situación.

7:53 a. m.: Bus zonal se varó en la localidad de Fontibón

La Secretaría de Movilidad informó que un vehículo zonal se encuentra varado en la carrera 128 con av. Centenario, en sentido norte-sur, de la localidad de Fontibón. Una grúa está en desplazamiento para asistir al vehículo.

7:15 a. m.: Camión varado en la vía Bogotá-Cota

Un vehículo de carga se varó en la vía que comunica a la capital con el municipio de Cota, a la altura del kilómetro 5 de la localidad de Suba. Funcionarios de la Secretaría de Movilidad reportaron que una grúa llegó al lugar de los hechos para movilizar el camión. De igual manera, un grupo guía se encuentra apoyando la gestión de tráfico en la zona.

7:00 a. m.: Lluvias causan encharcamiento en la localidad de Fontibón

La avenida Centenario con carrera 96, en la localidad de Fontibón, presenta encharcamientos e inundación debido a las fuertes lluvias de las últimas horas.