Este viernes 17 de abril, TransMilenio empezó su operación desde las 4 de la mañana y se extenderá hasta las 11 de la noche, como es usual. El sistema de transporte les recuerda a sus usuarios que se mantengan al día con las actualizaciones de tráfico por medio de la aplicación TransmiApp.
Debido a las lluvias de la madrugada, varias carreteras y vías de la ciudad se mantienen con encharcamientos, por lo que se sugiere a los conductores tener precaución y no realizar maniobras peligrosas.
9:10 a. m.: Encharcamiento en la localidad de Engativá
A esta hora se presenta encharcamiento e inundación en la conectante de av. Boyacá a la av. El Dorado (calle 26) hacia el occidente, en la localidad de Engativá. Se recomienda a los conductores que transiten con cuidado.
#GestiónDelTráfico | Se presenta encharcamiento/inundación en la localidad de Engativá, en la conectante de Av. Boyacá a la Av. El Dorado (calle 26) hacia el occidente.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) April 17, 2026
⚠️Transita con precaución por esta zona. pic.twitter.com/rE9tWiy0gW
9:00 a. m.: Volqueta varada afecta un carril en la av. calle 80
La Secretaría de Movilidad informa a esta hora que una volqueta se varó en la localidad de Engativá, en la av. calle 80 con carrera 119, sentido oriente-occidente. Debido al incidente, un carril se encuentra afectado.
8:30 a. m.: Tractocamión varado en la Autopista Norte
Un tractocamión presentó problemas en la localidad de Suba, en la autopista norte con calle 114, sentido sur-norte. En estos momentos, una grúa se encuentra en camino al lugar de los hechos para ayudar en el desplazamiento.
[08:13 a.m.] #GestiónDelTráfico | Tractocamión varado en la localidad de Suba, en la autopista Norte con calle 114, sentido sur-norte. Unidad de @TransitoBta y grúa en desplazamiento. pic.twitter.com/RumKX01RX0— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) April 17, 2026
8:15 a. m.: Caída de un motociclista causa trancón en la av. carrera 68
Un motociclista cayó del vehículo en la av. carrera 68 con calle 67D, sentido sur-norte, en la localidad de Barrios Unidos. Debido al incidente, una ambulancia llegó a brindar asistencia médica al conductor. Adicional a esto, la Unidad de Tránsito se encuentra en el punto para controlar la situación.
[08:07 a.m.] #GestiónDelTráfico | Se presenta novedad vial en la localidad de Barrios Unidos por caída de motociclista, en la Av. Carrera 68 con calle 67D. Unidad de @TransitoBta en el punto y ambulancia en desplazamiento. pic.twitter.com/fAM3fIumpw— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) April 17, 2026
7:53 a. m.: Bus zonal se varó en la localidad de Fontibón
La Secretaría de Movilidad informó que un vehículo zonal se encuentra varado en la carrera 128 con av. Centenario, en sentido norte-sur, de la localidad de Fontibón. Una grúa está en desplazamiento para asistir al vehículo.
7:15 a. m.: Camión varado en la vía Bogotá-Cota
Un vehículo de carga se varó en la vía que comunica a la capital con el municipio de Cota, a la altura del kilómetro 5 de la localidad de Suba. Funcionarios de la Secretaría de Movilidad reportaron que una grúa llegó al lugar de los hechos para movilizar el camión. De igual manera, un grupo guía se encuentra apoyando la gestión de tráfico en la zona.
[06:50 a.m.] #GestiónDelTráfico |Camión varado en la localidad de Suba, en el km. 5 de la vía Bogotá-Cota. Recurso de grúa en desplazamiento.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) April 17, 2026
Grupo guía en el punto apoya la gestión del tráfico. pic.twitter.com/5W7bZwzdMy
7:00 a. m.: Lluvias causan encharcamiento en la localidad de Fontibón
La avenida Centenario con carrera 96, en la localidad de Fontibón, presenta encharcamientos e inundación debido a las fuertes lluvias de las últimas horas.
[06:57 a.m.] #GestiónDelTráfico | Debido a las lluvias, se presenta inundación/encharcamiento en la localidad de Fontibón, en la Av. Centenario con carrera 96.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) April 17, 2026
⚠️ ¡Conduce con precaución por esta zona! pic.twitter.com/8Ii0C8fNaM