Nissan confirmó que China producirá uno de sus modelos más famosos: ahora tendrá versión híbrida enchufable

Nissan anunció que su empresa conjunta en China, Zhengzhou Nissan Automobile Co., lanzará las nuevas Frontier Pro y Frontier Pro PHEV (híbridas enchufables), las primeras pick-ups de Nissan con este sistema.

Nissan confirmó que su filial en China fabricará la nueva Nissan Frontier PHEV. | Foto: Nissan / API

Ambos modelos son las primeras camionetas de Nissan diseñadas, desarrolladas y fabricadas en China para su exportación global.

“La Frontier Pro es un modelo nacido en China y desarrollado para el mercado global, lo que representa un hito significativo en la estrategia global de Nissan”, declaró Steven Ma, presidente del Comité de Gestión de China.

“Comenzaremos las exportaciones en el primer semestre del próximo año, llevando la emoción de la tecnología china y la creación de tendencias al mundo. Nissan seguirá apoyando firmemente el desarrollo de Zhengzhou Nissan, profundizando su estrategia en China, impulsando el mercado con innovación local y marcando una nueva tendencia en el mercado de vehículos comerciales ligeros (LCV) con la base de Nissan y el dinamismo de China”, agregó Steven Ma.

La Frontier Pro cuenta con la emblemática parrilla delantera V-motion de Nissan, un logotipo flotante grabado a láser y faros LED avanzados que crean una impresión futurista. En la parte trasera, las luces traseras 3D y la iluminación que se extiende a lo largo del portón trasero crean una presencia impactante.

El interior de la nueva pick-up cuenta con grandes avances tecnológicos. | Foto: Nissan / API

El interior está diseñado para brindar comodidad, seguridad y una experiencia premium. Los asientos delanteros de cuero cuentan con un acolchado transpirable de seis capas e incorpora refinados materiales de gamuza que son agradables al tacto y ofrecen una excelente resistencia a la abrasión y los arañazos.

Los espaciosos asientos traseros se pueden configurar de siete maneras diferentes y ofrecen hasta 970 litros de capacidad de almacenamiento en posición horizontal. La cabina, mejorada con materiales de insonorización y amortiguación de vibraciones, cuenta con un amplio techo corredizo panorámico y un sistema de audio de primera clase.

La Frontier Pro incorpora una gran estabilidad de conducción gracias al uso extensivo de acero de alta resistencia en la carrocería y el bastidor.

Los paneles exteriores son 100 % de acero galvanizado de doble cara, y los bajos están recubiertos para protegerlos de la grava y los residuos. El vehículo está equipado con características de seguridad que ofrecen una mayor conciencia, incluyendo 25 funciones de asistencia al conductor que lo asisten tanto pasiva como activamente en la prevención de accidentes y la protección de los ocupantes.

La firma japonesa confirmó que el modelo PHEV de la Frontier será producido en China, | Foto: Getty Images / Nur Photo

La Frontier Pro PHEV incorpora un motor turboalimentado de cuatro cilindros y 1.5 L, combinado con un motor eléctrico de alto rendimiento que genera más de 300 kW de potencia y hasta 800 Nm de par, para un rendimiento y una eficiencia energética excepcionales.