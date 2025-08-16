Para los amantes de autos clásicos, en esta fecha habrá un monumental desfile

En Colombia hay miles de personas aficionadas a la colección o al menos, a la apreciación de los autos clásicos y antiguos.

Ellos son los llamados al monumental desfile que se realizará en Bogotá, el 23 de agosto, según el Acuerdo de Ciudad 1006 de 2025, promulgado por el Concejo de Bogotá, con la autoría de Andrés Barrios.

En la jornada que podrán disfrutar los capitalinos está previsto un recorrido de 16,3 kilómetros y la partida será desde el Movistar Arena de la capital.

Fachada del Concejo de Bogotá | Foto: Guillermo Torres

Por los barrios de la ciudad

La actividad cultural iniciará a las 9 de la mañana, pues la ruta a recorrer incluye barrios de Teusaquillo, Chapinero y Barrios Unidos.

El desfile iniciará a las 9:00 a.m. y partirá desde el parqueadero norte del Movistar Arena, ícono de grandes eventos en Bogotá. En total serán 16.38 kilómetros de un recorrido único que pasará por las localidades de Teusaquillo, Barrios Unidos y Chapinero.

Para la organización del evento sumaron esfuerzos la secretarías de Movilidad, la de Cultura, el Instituto de Recreación y Deporte y el Instituto de Turismo, según lo establecido en el acuerdo del Concejo.

Se trata además de una de las actividades conmemorativas del cumpleaños de Bogotá en el mes de su cumpleaños, por lo tanto, será una jornada pública institucionalizada, para que sea realizada cada año, dentro de la programación del Festival de Verano que tiene lugar para esta época en la ciudad.

Desfile de Autos Clásicos y Antiguos en Medellín. | Foto: Jaime Saldarriaga - Alcaldía de Medellín.

Para esta ocasión se espera una participación mucho mayor a la de 2024, cuando aun el desfile no había sido institucionalizado. En esa oportunidad, salir a lucir su condición clásica y su antigüedad, 250 vehículos de los años 1922 a 1980. En el desfile de ahora participarán 320 vehículos de distintas marcas.

Hay que señalar que actividades como esta incentivan el turismo en ciudades como Roma, Madrid, Nueva York, Londres, Ciudad de México y Buenos Aires.

Desfile de autos antiguos | Foto: Aymer Andrés Álvarez

El recorrido

Salida desde el parqueadero norte del Movistar Arena Calle 57A → Diagonal 61C Carrera 27 hacia el norte → calle 63 al occidente Oreja en la NQS hacia el sur → calle 53 al oriente Carrera Séptima al norte: uno de los corredores más tradicionales y patrimoniales de Bogotá Calle 94 al occidente → deprimido de la 94 NQS al sur → puente curvo Diagonal 61C Regreso al Movistar Arena