¿Qué beneficios tiene elegir una buena llanta? No solo el bolsillo sentirá el alivio

Además de hacer renovaciones de flota y planeaciones de ruta, hay un aspecto en la revisión técnico-mecánica que es crucial para el rendimiento de los vehículos: elegir correctamente las llantas.

Según algunos fabrcantes, como Goodyear, elegir neumáticos adaptados al tipo de ruta y servicio puede reducir incidentes, aumentar el kilometraje y mejorar significativamente la rentabilidad del negocio.

Un lavado adecuado ayuda a conservar el labrado y prolongar la vida útil de las llantas | Foto: 123RF

Seleccionar llantas que se adapten al tipo de servicio y condiciones de ruta puede ayudar a reducir incidentes, extender el kilometraje y mejorar significativamente la rentabilidad de la operación.

Colombia, un país con rutas exigentes para los neumáticos

Las carreteras del país tienen una serie de características desafiantes que generan un alto desgaste. Hay muchas pendientes, terrenos desafiantes y climas variables que inciden en la superficie. Por eso el diseño técnico de una llanta se convierte en una ventaja competitiva.

Existen soluciones especializadas creadas por diferentes compañías para resistir el desgaste en trayectos complejos y contribuir a una mejor adherencia en condiciones severas.

De igual forma, entornos urbanos donde las frenadas son más frecuentes, existen giros cerrados y roces contra andenes, los neumáticos requieren una resistencia distinta.

Aquí entran en juego tecnologías que controlan la temperatura en la zona del talón y alarga la vida útil de la llanta, o diseños con hombros robustos que resisten impactos laterales comunes en calles de ciudad.

Elegir bien la llanta es una decisión estratégica y operativa

Los camiones de carga, buses y vehículos urbanos de reparto requieren configuraciones distintas, según su uso, por eso elegir bien las llantas no es un tema menor.

Según Goodyear, algunas están diseñadas con surcos profundos para evacuar el agua de forma más eficiente en carretera; otras se enfocan en ofrecer rigidez estructural para mejorar la estabilidad durante maniobras repetidas.

Invertir en llantas con características técnicas especiales como estas, no solo mejora el desempeño diario, sino que también permite mayor número de reencauches, menor consumo de combustible y menos tiempos de inactividad por mantenimiento.

La elección de los neumáticos es fundamental para el buen comportamiento del vehículo. | Foto: Getty Images

Neumáticos especializados para transporte escolar

Para vehículos tipo van o utilitarios usados en servicios escolares, existen llantas diseñadas específicamente para estas exigencias, las cuales tienen características clave para la operación diaria: alta resistencia al desgaste, mayor tracción en piso mojado y menor consumo de combustible gracias a su baja resistencia al rodamiento.

Estas llantas incorporan tecnologías que favorecen una conducción más segura y estable, como compuestos especiales con sílice, surcos profundos y hombros reforzados que ayudan a dispersar el agua, mejorar el agarre y mantener una pisada uniforme, lo que se traduce en una conducción más segura y en un desgaste más parejo.

la evaluación del terreno por donde usualmente se mueve un vehículo, es calve para la elección de las llantas. | Foto: Getty Images

Estas características pueden aportar a una experiencia de manejo más confiable, especialmente durante las jornadas escolares.

Seguridad, eficiencia y economía