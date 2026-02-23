¿Qué tan efectivo es buscar carro nuevo por ChatGPT? Concesionarios quedaron mal parados en reciente medición

Dado que ChatGPT y otras herramientas de búsqueda impulsadas por IA se están convirtiendo rápidamente en la primera parada de los clientes en el proceso de compra de un vehículo, Pied Piper midió la regularidad con la que aparecen los concesionarios y la eficacia con la que se presentan cuando los compradores locales confían en la IA como guía.

Tipo de conector para carros eléctricos, dolor de cabeza para quienes no saben identificarlo, ¿todas las marcas usan el mismo?

Concesionarios de carros pueden ser invisibles a las herramientas de IA como ChatGPT. Foto: 123RF

Para establecer un punto de referencia, Pied Piper añadió un primer paso de ChatGPT a su proceso de evaluación estándar de ILE para una muestra representativa de concesionarios. Para cada local, se solicitó a ChatGPT que fuera un cliente local del código postal del concesionario objetivo, preguntando por un vehículo específico que se sabía que estaba en el inventario del concesionario. Los resultados revelan claras brechas de visibilidad y oportunidades para que los concesionarios rastreen y mejoren su apariencia en las búsquedas basadas en IA.

¿Con qué prominencia posicionó ChatGPT a los concesionarios?

ChatGPT ubicó al concesionario objetivo en primer lugar el 77 % de las veces. El concesionario apareció en los resultados, pero no ocupó el primer lugar el 14 % de las veces. En el 9 % de los casos, el concesionario ni siquiera se mencionó, a pesar de tener el vehículo solicitado y ser el concesionario más cercano al comprador.

¿Qué tan completa fue la información del vehículo del concesionario proporcionada por ChatGPT?

ChatGPT confirmó que el vehículo estaba en inventario el 70 % de las veces. La disponibilidad para una prueba de manejo solo se confirmó el 36 % de las veces. Apenas el 30 % de las respuestas incluía un enlace directo al vehículo exacto en el sitio web del concesionario.

Para los fabricantes de equipos originales (OEM) y los grupos de distribuidores, esto introduce una nueva capa de riesgo de rendimiento: incluso los distribuidores bien abastecidos y bien ubicados pueden ser digitalmente invisibles si su información no está estructurada para el descubrimiento por IA.

Dónde falla la ejecución del concesionario y cómo mejorarla

La automatización impulsada por IA ha elevado los promedios del sector, ya que cada vez más clientes reciben respuestas rápidas y completas a sus consultas rutinarias. Sin embargo, los mismos riesgos de transferencia digital identificados siguen surgiendo en los concesionarios.

Las fallas entre sistemas y un seguimiento poco fiable cuando la IA escala al personal pueden minar silenciosamente el rendimiento. Dado que estas fallas suelen ser invisibles para los paneles de control tradicionales, comprender cómo funcionan realmente juntos los sistemas de IA y los equipos humanos se ha vuelto crucial.

Se destacan tres brechas de ejecución recurrentes: seguimiento humano poco confiable cuando la IA requiere asistencia, seguimiento multicanal inconsistente y visibilidad desigual en la búsqueda impulsada por IA.

Personal listo para intervenir cuando la IA necesita ayuda.

Los concesionarios responden a la consulta típica de un cliente web en un plazo de 24 horas el 78 % de las veces, a menudo mediante mensajes automatizados de IA.

¿Vendedores de carros, amenazados por la inteligencia artificial? Estudio revela dato clave para los concesionarios

Sin embargo, esa tasa se reduce a tan solo el 51 % cuando los clientes plantean preguntas más complejas que requieren una interacción humana reflexiva. La automatización funciona para solicitudes sencillas, pero la conversión depende de contar con personal capacitado listo para intervenir cuando la IA llega a su límite.

Responder a través de múltiples canales.

El uso conjunto de correo electrónico, SMS y teléfono aumenta significativamente la probabilidad de que el cliente reciba una respuesta, superando barreras como los filtros de spam o las llamadas ignoradas. Actualmente, la comunicación multicanal solo se produce el 62 % de las veces, lo que deja a casi cuatro de cada diez consultas innecesariamente vulnerables a fallos de comunicación ajenos al control del concesionario.

Fortalecer la presencia en las búsquedas con IA

Cuando los clientes usan ChatGPT para comprar vehículos, el 77 % de los concesionarios aparecen como el primer resultado local, mientras que el 9 % no aparecen.

Los concesionarios pueden mejorar la visibilidad al garantizar que el inventario, la disponibilidad, los precios y los próximos pasos se presenten en un contenido web claro y legible por máquina, fácilmente interpretado por las herramientas de IA.

Rendimiento de marca comparado en 2026:

“Pregunta respondida”: ¿Con qué frecuencia los concesionarios de la marca enviaron un correo electrónico o un mensaje de texto con la respuesta a la pregunta de un cliente del sitio web?

Más del 85% del tiempo en promedio: Infiniti, Cadillac, Honda.

Menos del 65% del tiempo en promedio: Buick, Mitsubishi, Fiat, Jaguar, Alfa Romeo.

“Cliente llamado por teléfono”: ¿Con qué frecuencia los concesionarios de la marca respondieron por teléfono a la consulta de un cliente del sitio web?

Más del 80% del tiempo en promedio: Infiniti, Subaru, Honda, Lincoln, Toyota.

Menos del 60% del tiempo en promedio: Mazda, Mitsubishi, Alfa Romeo, Genesis, Jaguar.

“Hicieron ambas cosas”: ¿Con qué frecuencia los concesionarios de la marca enviaron un correo electrónico o un mensaje de texto para responder a la pregunta de un cliente del sitio web y también llamaron al cliente?

Más del 70% del tiempo en promedio: Infiniti, Subaru, MINI.

Menos del 45% del tiempo en promedio: Genesis, Mitsubishi, Alfa Romeo, Jaguar.

“Ambas cosas se hicieron rápido”: ¿Con qué frecuencia los concesionarios de la marca respondieron por correo electrónico o mensaje de texto la pregunta de un cliente del sitio web y también llamaron al cliente, todo en 15 minutos?

¿Los carros eléctricos se pueden lavar de la misma forma que un auto con motor a gasolina? Hay situaciones que es mejor evitar

ChatGPT puede segmentar de forma incorrecta la aparición delos concesionarios en sus consultas. Foto: Getty Images

Más del 55% del tiempo en promedio: Infiniti, Acura, Hyundai.

Menos del 35% del tiempo en promedio: Genesis, Fiat, Jaguar, Audi.

“No se pudo responder”: ¿Con qué frecuencia el cliente del sitio web no recibió una respuesta de ningún tipo (correo electrónico, mensaje de texto o llamada telefónica)?

Menos del 3% del tiempo en promedio: Infiniti, Acura, Toyota, Chevrolet

Más del 10% del tiempo en promedio: Audi, Mazda, Alfa Romeo, Mitsubishi, Jaguar

Históricamente, los concesionarios que mejoran su rendimiento de ILE de menos de 40 a más de 80 venden, en promedio, un 50 % más de unidades con la misma cantidad de clientes potenciales en línea.

En el estudio de este año, el 51 % de los concesionarios evaluados obtuvo una puntuación superior a 80 (ofreciendo una respuesta personalizada rápida y completa), mientras que el 14 % obtuvo una puntuación inferior a 40 (no respondiendo personalmente a los clientes de su sitio web). Los segmentos de “mayores de 80” y “menores de 40” experimentaron variaciones del 11 % y el 5 %, respectivamente, desde el año pasado, y del 25 % y el 21 % en los últimos cinco años.