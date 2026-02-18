Vehículos

Rota el pico y placa en Cali para este jueves, 19 de febrero; consulte la restricción y evite costosas multas

La medida mantendrá su horario habitual.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

18 de febrero de 2026, 2:15 p. m.
Pico y placa en Cali: atentos a los puntos de control para verificar la medida.
Pico y placa en Cali: atentos a los puntos de control para verificar la medida. Foto: Raúl Palacios / El País

La Secretaría de Movilidad Distrital confirmó que la rotación del pico y placa en Cali seguirá en firme este jueves, 19 de febrero de 2026.

¿Se puede hacer el traspaso de un carro de forma virtual? Truco poco conocido para que motociclistas y conductores ahorren tiempo
Así es la rotación del pico y placa para Cali durante el primer semestre 2026.
Así es la rotación del pico y placa para Cali durante el primer semestre 2026. Foto: Alcaldía Cali

La medida mantendrá su horario habitual de 6:00 a. m. a 7:00 p. m., de lunes a viernes, con excepción de fines de semana y días festivos.

Precisamente, este jueves, 19 de febrero, no podrán circular por las vías de Cali los vehículos cuyas placas terminen en 7 y 8.

Rotación por día

DíaPlacas terminadas en
Lunes1 y 2
Martes3 y 4
Miércoles5 y 6
Jueves7 y 8
Viernes9 y 0

Vehículos exentos (principales)

  • Vehículos de emergencia y socorro (ambulancias, bomberos, Cruz Roja, etc.).
  • Servicio oficial, diplomáticos y consulares.
  • Vehículos que transporten personas con discapacidad o movilidad reducida (con acreditación).
  • Vehículos híbridos y eléctricos.
  • Los vehículos de carga con capacidad mayor o igual a cinco (5) toneladas, según su licencia de tránsito.
  • Quienes paguen la tasa por congestión o contaminación.
  • Motocicletas.

Recomendaciones para no infringir la norma

  • Consultar canales oficiales de la Secretaría de Movilidad.
  • Usar apps autorizadas para verificar la restricción.
  • Preferir MIO, taxis o medios alternativos como la bicicleta.
Carros autónomos o con conducción asistida: ¿El piloto debe responder en caso de accidente?
La Secretaría de Movilidad de Cali recordó que este martes, 26 de agosto de 2025, estará en vigencia la medida de pico y placa.
La Secretaría de Movilidad de Cali recordó que el pico y placa se mantendrá vigente durante el primer semestre de 2026. Foto: Secretaría de Movilidad de Cali

Esta actualización busca mejorar la movilidad, reducir la congestión vehicular en horas pico y contribuir a la descontaminación ambiental de Cali. Invitamos a todos los caleños a planificar sus desplazamientos, utilizar el transporte público y respetar la nueva rotación para una movilidad más eficiente y sostenible”, manifestó Gustavo Orozco, secretario de Movilidad Distrital.

