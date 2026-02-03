Vehículos

Rota pico y placa en Cali para este miércoles, 4 de febrero: estos son los carros con restricción

Las autoridades mantendrán puntos de control para verificar el cumplimiento de la medida.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Redacción Semana
3 de febrero de 2026, 6:55 p. m.
Hay rotación del pico y placa.
Hay rotación del pico y placa. Foto: Aymer Andrés Álvarez

La Secretaría de Movilidad Distrital confirmó que la rotación del pico y placa en Cali seguirá en firme este miércoles, 4 de febrero de 2026.

¿Cómo le irá a la venta de carros en 2026? Andi y Fenalco exigen condiciones: “El sector necesita certidumbre”
Así es la rotación del pico y placa para Cali durante el primer semestre 2026.
Así es la rotación del pico y placa para Cali durante el primer semestre 2026. Foto: Alcaldía Cali

La medida mantendrá su horario habitual de 6:00 a.m. a 7:00 p.m., de lunes a viernes, con excepción de fines de semana y días festivos.

Precisamente, este miércoles 4 de febrero, no podrán circular por las vías de Cali los vehículos cuyas placas terminen en 5 y 6.

Rotación por día

DíaPlacas terminadas en
Lunes1 y 2
Martes3 y 4
Miércoles5 y 6
Jueves7 y 8
Viernes9 y 0

Vehículos exentos (principales)

  • Vehículos de emergencia y socorro (ambulancias, bomberos, Cruz Roja, etc.).
  • Servicio oficial, diplomáticos y consulares.
  • Vehículos que transporten personas con discapacidad o movilidad reducida (con acreditación).
  • Vehículos híbridos y eléctricos.
  • Los vehículos de carga con capacidad mayor o igual a cinco (5) toneladas, según su licencia de tránsito.
  • Quienes paguen la tasa por congestión o contaminación.
  • Motocicletas.

Recomendaciones para no infringir la norma

  • Consultar canales oficiales de la Secretaría de Movilidad.
  • Usar apps autorizadas para verificar la restricción.
  • Preferir MIO, taxis o medios alternativos como la bicicleta.

Además de aliviar la congestión, el pico y placa busca reducir los niveles de contaminación atmosférica generados por el transporte particular.

Vehículos

La multa que muchos pasajeros de vehículos ignoran y que puede salir por más de 600 mil pesos

Vehículos

¿Cómo le irá a la venta de carros en 2026? Andi y Fenalco exigen condiciones: “El sector necesita certidumbre”

Vehículos

¿Por qué se realiza el Día sin Carro y sin Moto en Bogotá? La razón que muchos desconocen

Vehículos

Venta de carros y motos en Bancolombia: buenas opciones desde los $5 millones

Vehículos

Negocio de las motos no se detiene: estos fueron los 15 modelos más vendidos en enero de 2026 en Colombia

Vehículos

Video: así quedó la ambulancia que atropelló a dos motociclistas y luego chocó contra un poste y un árbol en Bogotá

Vehículos

Los 20 carros más vendidos en enero de 2026: marcas celebran el mejor comienzo de año desde 2015

Vehículos

Cambia pico y placa en Cali para este martes, 3 de febrero; revise y evite comparendos

Vehículos

Cambia pico y placa en Cali para este viernes, 30 de enero; revise y evite comparendos

Vehículos

Cambia pico y placa en Cali para este miércoles, 28 de enero; revise y evite comparendos

Los 20 carros más vendidos en enero de 2026: marcas celebran el mejor comienzo de año desde 2015
Todos los automóviles particulares que a diario ingresen a la ciudad tendrán que ceñirse a la restricción, por lo que se recomienda a los conductores consultar con anticipación para no recibir una multa.
Todos los automóviles particulares que a diario ingresen a la ciudad tendrán que ceñirse a la restricción, por lo que se recomienda a los conductores consultar con anticipación para no recibir una multa. Foto: Wirman Ríos / El País

“Esta actualización busca mejorar la movilidad, reducir la congestión vehicular en horas pico y contribuir a la descontaminación ambiental de Cali. Invitamos a todos los caleños a planificar sus desplazamientos, utilizar el transporte público y respetar la nueva rotación para una movilidad más eficiente y sostenible”, manifestó Gustavo Orozco, secretario de Movilidad Distrital.

Más de Vehículos

Rotación Pico y Placa.

Rota pico y placa en Cali para este miércoles, 4 de febrero: estos son los carros con restricción

A través del Simit los ciudadanos pueden ponerse al día pro comparendos impuestos en otras ciudades.

La multa que muchos pasajeros de vehículos ignoran y que puede salir por más de 600 mil pesos

Los vehículos híbridos y eléctricos tiene la posibilidad de acceder a descuentos importantes.

¿Cómo le irá a la venta de carros en 2026? Andi y Fenalco exigen condiciones: “El sector necesita certidumbre”

Nueva jornada del Día sin Carro y sin Moto Bogotá Febrero 6 del 2025 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA

¿Por qué se realiza el Día sin Carro y sin Moto en Bogotá? La razón que muchos desconocen

Vehículos disponibles en la subasta de El Martillo, con precios desde $11 millones. La plataforma permite participar de manera virtual y segura, ofreciendo opciones para trabajo y uso familiar.

Venta de carros y motos en Bancolombia: buenas opciones desde los $5 millones

Bogotá

Negocio de las motos no se detiene: estos fueron los 15 modelos más vendidos en enero de 2026 en Colombia

La ambulancia arrolló a motociclistas y luego impactó un poste y un árbol.

Video: así quedó la ambulancia que atropelló a dos motociclistas y luego chocó contra un poste y un árbol en Bogotá

La venta de carros en Colombia sigue teniendo altibajos.

Los 20 carros más vendidos en enero de 2026: marcas celebran el mejor comienzo de año desde 2015

Movilidad en Bogotá

Movilidad en Bogotá para este martes, 3 de febrero: así están las principales vías de la capital

Getty Creativo

Inseguridad impulsa el blindaje vehicular en Colombia: “Muchas personas buscan reducir vulnerabilidad durante desplazamientos cotidianos”

Noticias Destacadas