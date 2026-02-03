Rota pico y placa en Cali para este miércoles, 4 de febrero: estos son los carros con restricción

La Secretaría de Movilidad Distrital confirmó que la rotación del pico y placa en Cali seguirá en firme este miércoles, 4 de febrero de 2026.

Así es la rotación del pico y placa para Cali durante el primer semestre 2026. Foto: Alcaldía Cali

La medida mantendrá su horario habitual de 6:00 a.m. a 7:00 p.m., de lunes a viernes, con excepción de fines de semana y días festivos.

Precisamente, este miércoles 4 de febrero, no podrán circular por las vías de Cali los vehículos cuyas placas terminen en 5 y 6.

Rotación por día

Día Placas terminadas en Lunes 1 y 2 Martes 3 y 4 Miércoles 5 y 6 Jueves 7 y 8 Viernes 9 y 0

Vehículos exentos (principales)

Vehículos de emergencia y socorro (ambulancias, bomberos, Cruz Roja, etc.).

Servicio oficial, diplomáticos y consulares.

Vehículos que transporten personas con discapacidad o movilidad reducida (con acreditación).

Vehículos híbridos y eléctricos.

Los vehículos de carga con capacidad mayor o igual a cinco (5) toneladas, según su licencia de tránsito.

Quienes paguen la tasa por congestión o contaminación.

Motocicletas.

Recomendaciones para no infringir la norma

Consultar canales oficiales de la Secretaría de Movilidad.

Usar apps autorizadas para verificar la restricción.

Preferir MIO, taxis o medios alternativos como la bicicleta.

Además de aliviar la congestión, el pico y placa busca reducir los niveles de contaminación atmosférica generados por el transporte particular.

Todos los automóviles particulares que a diario ingresen a la ciudad tendrán que ceñirse a la restricción, por lo que se recomienda a los conductores consultar con anticipación para no recibir una multa. Foto: Wirman Ríos / El País

“Esta actualización busca mejorar la movilidad, reducir la congestión vehicular en horas pico y contribuir a la descontaminación ambiental de Cali. Invitamos a todos los caleños a planificar sus desplazamientos, utilizar el transporte público y respetar la nueva rotación para una movilidad más eficiente y sostenible”, manifestó Gustavo Orozco, secretario de Movilidad Distrital.