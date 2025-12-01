Suscribirse

Rotación del pico y placa en Bogotá: horarios y restricciones del martes 2 de diciembre de 2025

Los que incumplan la medida podrían recibir multas.

1 de diciembre de 2025, 10:47 p. m.
Alcaldesa no levanto la medida de pico y placa para fin de año en Bogotá
Pico y Placa en diciembre. | Foto: Guillermo Torres

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) recordó cómo regirá la rotación del pico y placa en Bogotá este martes 2 de diciembre de 2025, conforme al calendario vigente para la restricción vehicular en la ciudad.

La entidad detalló que los horarios y las placas autorizadas se mantienen durante este último mes del año, según lo establecido para vehículos particulares y taxis.

Contexto: Evite sanciones: esta semana se cumple fecha límite para el pago del impuesto predial en Bogotá

Para este día, los vehículos particulares podrán circular si sus placas terminan en 6, 7, 8, 9 y 0. Los demás deberán acogerse a la restricción que opera en la capital.

En el caso de los taxis, podrán transitar aquellos cuyas placas finalizan en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0, de acuerdo con la programación de la SDM.

Pico y placa en Bogotá.
Pico y placa en Bogotá. | Foto: COLPRENSA

Los horarios establecidos para la aplicación de la medida se mantienen sin modificaciones. Durante estos periodos, los conductores cuya placa no esté autorizada deben abstenerse de circular para evitar sanciones.

Para vehículos particulares, la restricción rige entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m., mientras que para taxis opera desde las 5:30 a. m. hasta las 9:00 p. m.

La entidad también reiteró que los ciudadanos que deseen ser exentos del pico y placa pueden registrarse en la plataforma oficial y consultar la modalidad de “Pico y Placa Solidario”, una opción mediante la cual es posible realizar un pago para utilizar el vehículo sin restricciones dentro de Bogotá.

La SDM precisó que el único canal oficial para adquirir esta modalidad es el sitio web institucional, www.movilidadbogota.gov.co, y señaló que el pago debe realizarse exclusivamente a través del botón de PSE habilitado dentro de la misma plataforma.

