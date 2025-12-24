Vehículos

Secretaría de Movilidad de Bogotá explica lo que debe hacer tras fallas con el pago del pico y placa solidario

Este inconveniente provocó este 24 de diciembre gran malestar entre los ciudadanos.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

25 de diciembre de 2025, 12:15 a. m.
Tenga presente la única plataforma para el pico y placa solidario.
Tenga presente la única plataforma para el pico y placa solidario. Foto: Alcaldía de Bogotá

El subsecretario de Gestión para la Movilidad, Jhon González, dio a conocer que las plataformas del RUNT y pico y placa solidario se restablecieron tras presentar problemas con el pago.

Damos un par de tranquilidad a la ciudadanía que ha expedido el permiso de pico y placa solidario”, detalló el funcionario, quien explicó el proceso a realizar para quienes deben hacer el pago.

Problemas con pago del pico y placa solidario le complica la Navidad a más de uno, ¿qué pasa con la plataforma?

“Si usted en la plataforma le aparece pendiente, puede tomar un pantallazo de su banco o el medio de pago por el cual lo hizo y presentárselo a la autoridad competente para que esta persona, esta autoridad, pueda revisar que usted realizó el pago y pueda circular con total tranquilidad por las vías de Bogotá”, mencionó.

El subsecretario invitó a la ciudadanía a seguir las páginas de la Secretaría Distrital de Movilidad, la Alcaldía Mayor, con el fin de que se informen de manera oportuna sobre las noticias de la ciudad.

Vehículos

Gobierno Nacional activa plan Éxodo para Navidad, ante la salida de viajeros durante las festividades

Vehículos

Levantan pico y placa en Bogotá: fechas y horarios en los que no habrá restricción para los capitalinos

Vehículos

Rota pico y placa en Cali para primer semestre de 2026: a partir de esta fecha comenzarán las multas

Vehículos

Pico y placa en Cali para este viernes, 26 de diciembre: consulte horarios y restricciones para el segundo día de la Feria

Vehículos

Viajeros, alisten bolsillo: a partir de esta fecha los peajes serán más caros en Colombia, ¿de cuánto sería el aumento?

Vehículos

Problemas con pago del pico y placa solidario le complica la Navidad a más de uno, ¿qué pasa con la plataforma?

Vehículos

Petro propuso nueva forma para cobrar Soat a motos y carros: sería más caro para un tipo de vehículo muy popular en Colombia

Macroeconomía

Pico y placa solidario, todo un negociazo: ¿qué se hace con la plata que se recauda en Bogotá por pagar y contaminar?

Bogotá

Ojo: lanzan alerta por estafas relacionadas con el pico y placa solidario en Bogotá

Política

Conozca las nuevas tarifas de taxis, parqueaderos y pico y placa solidario en Bogotá que regirán desde febrero

Este inconveniente provocó este 24 de diciembre gran malestar entre los ciudadanos que necesitaban moverse por la ciudad o salir de la capital para llegar a los lugares para pasar la Navidad.

La presencia del dominio “.gov.co” en una dirección web, bien escrita y sin caracteres extraños, es un factor determinante para evitar fraudes digitales.
Portal oficial para el trámite del Pico y Placa Solidario. Foto: picoyplacasolidario

Durante el día, los usuarios no habían podido utilizar sus vehículos debido a que la restricción de movilidad sigue vigente y quien la incumpla será objeto de comparendo e inmovilización.

La Secretaría de Movilidad señaló que se trató de un problema técnico que afectó la emisión de los permisos y que procedería a entregarlos una vez fuese superada la anomalía en el sistema.

La plataforma de pico y placa solidario presenta intermitencias en su funcionamiento debido a fallas técnicas en el RUNT. Una vez se resuelvan los inconvenientes, la Secretaría de Movilidad podrá emitir los permisos”, explicó la entidad.

En redes sociales se recopilaron cientos de quejas de usuarios que han acudieron a la plataforma para poder pagar y salvarse de la restricción.

Mas de Vehículos

No caiga en estafas, tenga presente la única plataforma para el pico y placa solidario.

Secretaría de Movilidad de Bogotá explica lo que debe hacer tras fallas con el pago del pico y placa solidario

El éxodo de Semana Santa genera alto flujo en los principales corredores viales.

Gobierno Nacional activa plan Éxodo para Navidad, ante la salida de viajeros durante las festividades

La Secretaría de Movilidad ha definido los horarios y restricciones del pico y placa regional para este lunes festivo en Bogotá, buscando facilitar el regreso de miles de ciudadanos a la capital.

Levantan pico y placa en Bogotá: fechas y horarios en los que no habrá restricción para los capitalinos

El pico y placa en Cali para 2026 tuvo rotación.

Rota pico y placa en Cali para primer semestre de 2026: a partir de esta fecha comenzarán las multas

Operativos de control en el primer día del año con el nuevo pico y placa en Cali

Pico y placa en Cali para este viernes, 26 de diciembre: consulte horarios y restricciones para el segundo día de la Feria

En el tramo Pasto-Rumichaca hay dos peajes, pero uno no ha podido ser implementado.

Viajeros, alisten bolsillo: a partir de esta fecha los peajes serán más caros en Colombia, ¿de cuánto sería el aumento?

Las autoridades definieron el pico y placa durante los días de la Feria de Cali.

Problemas con pago del pico y placa solidario le complica la Navidad a más de uno, ¿qué pasa con la plataforma?

El presidente Petro se refirió a cobrar SOAT más caro a vehículos "cuatro puertas".

Petro propuso nueva forma para cobrar Soat a motos y carros: sería más caro para un tipo de vehículo muy popular en Colombia

Las autoridades están preocupadas por el aumento del índice de conductores en estado de embriaguez.

Movilidad en Bogotá este 24 de diciembre: así avanza el tráfico en la noche de Navidad

Alocución presidencial de Gustavo Petro.

Gustavo Petro se refirió al Soat: “Quiero que aumente de acuerdo a la capacidad de cilindraje”

Noticias Destacadas