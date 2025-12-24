Secretaría de Movilidad de Bogotá explica lo que debe hacer tras fallas con el pago del pico y placa solidario

El subsecretario de Gestión para la Movilidad, Jhon González, dio a conocer que las plataformas del RUNT y pico y placa solidario se restablecieron tras presentar problemas con el pago.

“Damos un par de tranquilidad a la ciudadanía que ha expedido el permiso de pico y placa solidario”, detalló el funcionario, quien explicó el proceso a realizar para quienes deben hacer el pago.

Problemas con pago del pico y placa solidario le complica la Navidad a más de uno, ¿qué pasa con la plataforma?

“Si usted en la plataforma le aparece pendiente, puede tomar un pantallazo de su banco o el medio de pago por el cual lo hizo y presentárselo a la autoridad competente para que esta persona, esta autoridad, pueda revisar que usted realizó el pago y pueda circular con total tranquilidad por las vías de Bogotá”, mencionó.

Si ya realizaste el pago del pico y placa solidario y tu trámite aún aparece como pendiente, puedes circular por Bogotá presentando el comprobante de pago emitido por tu banco. 🤳📄



El subsecretario invitó a la ciudadanía a seguir las páginas de la Secretaría Distrital de Movilidad, la Alcaldía Mayor, con el fin de que se informen de manera oportuna sobre las noticias de la ciudad.

Este inconveniente provocó este 24 de diciembre gran malestar entre los ciudadanos que necesitaban moverse por la ciudad o salir de la capital para llegar a los lugares para pasar la Navidad.

Portal oficial para el trámite del Pico y Placa Solidario. Foto: picoyplacasolidario

Durante el día, los usuarios no habían podido utilizar sus vehículos debido a que la restricción de movilidad sigue vigente y quien la incumpla será objeto de comparendo e inmovilización.

La Secretaría de Movilidad señaló que se trató de un problema técnico que afectó la emisión de los permisos y que procedería a entregarlos una vez fuese superada la anomalía en el sistema.

“La plataforma de pico y placa solidario presenta intermitencias en su funcionamiento debido a fallas técnicas en el RUNT. Una vez se resuelvan los inconvenientes, la Secretaría de Movilidad podrá emitir los permisos”, explicó la entidad.

En redes sociales se recopilaron cientos de quejas de usuarios que han acudieron a la plataforma para poder pagar y salvarse de la restricción.