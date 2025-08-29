Todo listo para la presentación del nuevo Renault Clio: la sexta generación de uno de los autos más queridos en Colombia

Si hay un carro que goza de gran reputación y que es muy querido en Colombia, el Renault Clio, modelo icónico de Renault y pilar de la gama desde 1990.

El Clio fue también el cauto más vendido en Europa en el primer semestre de 2025, con 130.500 unidades y se prepara para dar la bienvenida a una nueva y audaz sexta generación.

El nuevo modelo será presentado en Alemania, con una rueda de prensa global el próximo lunes, 8 de septiembre, y estará en exhibición al público a partir del 9 de septiembre.

El nuevo Renault Clio, se presentará en septiembre y se espera que su comercialización comience en 2026. | Foto: @auto_selection

Este evento también servirá para que los asistentes conozcan los Renault 5 y Renault 4 E-Tech eléctricos; además, junto a estos tres nuevos vehículos se presentarán otros dos modelos que anticipan el futuro de Renault: el auto de demostración Emblème, un vehículo familiar y un laboratorio sobre ruedas para la movilidad baja en carbono; y el Renault 5 Turbo 3E, el primer ‘mini superdeportivo’ eléctrico.

Renault Emblème

Renault Emblème explora combinaciones inteligentes, creíbles y viables, especialmente en términos de recursos, materiales, producción, uso y recuperación al final de su vida útil.

De esta manera, logra una reducción del 70% en la huella de carbono en la producción de todas las piezas. Al mismo tiempo, el 50% de los materiales utilizados en la construcción del vehículo son reciclados y prácticamente todos los materiales utilizados son reciclables al final de su vida útil.

Se trata de un elegante shooting brake de 4,80 metros de largo, con igual énfasis en el estilo, la tecnología interior y su huella de carbono.

Algunas fotos espía del nuevo Renault Clio sexta generación han comenzado a circular en internet | Foto: @cole_marzen

Renault Emblème es una invitación a viajar con un habitáculo de diseño contemporáneo y poético. Las tecnologías innovadoras incluyen una nueva pantalla panorámica R de gran tamaño que se extiende a lo largo del salpicadero.

El sistema de propulsión eléctrico dual, ubicado bajo el piso trasero, funciona con electricidad e hidrógeno, una combinación ideal para viajes con bajas emisiones de carbono, tanto en distancias cortas como largas.

Renault 5 Turbo 3E

Luego del lanzamiento, la firma francesa pondrá en marcha la siguiente fase que comenzará a principios de 2026, cuando el concesionario seleccionado por el cliente se ponga en contacto con los clientes para especificar sus preferencias de personalización.

Además de los colores históricos del Renault 5 Turbo y Turbo 2, como el Rojo Granada de los modelos de producción, o la decoración de competición en negro, amarillo y blanco del Renault 5 Turbo que ganó el Rally Tour de Corse de 1982, los clientes podrán elegir entre una gama de nuevas opciones para “gentleman driver”.

La nueva versión de este popular carro que debutó en 1990 sería híbrida. | Foto: @cole_marzen

Tendrán la oportunidad de reunirse con los diseñadores de Renault para crear su propia decoración exterior e interior, seleccionando los colores y materiales para una amplia gama de elementos: asientos, paneles de las puertas, salpicadero, etc., lo que les permitirá crear un coche verdaderamente único.