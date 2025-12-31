Vehículos

Usuarios registran problemas con el pago del pico y placa solidario en Bogotá; la Secretaría de Movilidad responde

Los afectados han mostrado sus molestias en la red social de X.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

31 de diciembre de 2025, 8:14 p. m.
No caiga en estafas, tenga presente la única plataforma para el pico y placa solidario.
No caiga en estafas, tenga presente la única plataforma para el pico y placa solidario. Foto: Alcaldía de Bogotá

Durante este miércoles, 31 de diciembre, usuarios en la red social de X, están reportando posibles problemas con el pago del pico y placa solidario en Bogotá, que busca brindar accesibilidad de movilidad ante restricciones.

¿Habrá pico y placa en Bogotá este viernes, 2 de enero de 2026?: viajeros, atentos a decisión de la Alcaldía de Bogotá

“Señor alcalde, porque nos dañó el 31 de diciembre con pico y placa, la plataforma no funciona y ahora buscar como llegamos a visitar a mi suegra de 94 años. Ayuden a solucionar la plataforma para comprar el pico y placa solidario”, dice un usuario que se identifica como @bluque1.

Según los reportes, desde tempranos horas del día se estarían presentando estos inconvenientes con plataforma de la Secretaría de Movilidad de Bogotá.

“La peor secretaria. Estoy tratando de comprar el pico y placa solidario para poder viajar y no me permite la página. Que PORQUERIA DE ENTIDAD. Solo farándula y nada de buenos resultados”, dijo otro usuario de la misma red social identificado como @JuanPc1986.

No caiga en estafas, tenga presente la única plataforma para el pico y placa solidario.

