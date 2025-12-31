Durante este miércoles, 31 de diciembre, usuarios en la red social de X, están reportando posibles problemas con el pago del pico y placa solidario en Bogotá, que busca brindar accesibilidad de movilidad ante restricciones.

¿Habrá pico y placa en Bogotá este viernes, 2 de enero de 2026?: viajeros, atentos a decisión de la Alcaldía de Bogotá

“Señor alcalde, porque nos dañó el 31 de diciembre con pico y placa, la plataforma no funciona y ahora buscar como llegamos a visitar a mi suegra de 94 años. Ayuden a solucionar la plataforma para comprar el pico y placa solidario”, dice un usuario que se identifica como @bluque1.

Según los reportes, desde tempranos horas del día se estarían presentando estos inconvenientes con plataforma de la Secretaría de Movilidad de Bogotá.

“La peor secretaria. Estoy tratando de comprar el pico y placa solidario para poder viajar y no me permite la página. Que PORQUERIA DE ENTIDAD. Solo farándula y nada de buenos resultados”, dijo otro usuario de la misma red social identificado como @JuanPc1986.

Ante este comentario, la Secretaría de Movilidad le respondió a este perfil a las 8:37 a. m.: “Hola, en el momento la página está funcionando con normalidad, ¿qué error te aparece?”.

Sin embargo, sobre el mediodía de este 31 de diciembre, otro usuario hizo una advertencia sobre los mismos inconvenientes al momento de pagar.

“Señores @SectorMovilidad acabo de pagar el pico y placa solidario a través de un qr arrojada en la página oficial de movilidad y no me aparece el carro inscrito, fue a las 12:58 alguien podría ayudarme por favor”, dice el perfil @LapensanteLau.

La entidad le respondió: “Puedes consultar en esta página, por favor, con la placa del vehículo: https://movilidadbogota.gov.co/web/SIMUR/excepciones/consultarPlaca/”.

Luego el mismo usuario les dijo: “Me aparece que no está registrado, la página me arrojó este qr, ¿con el comprobante de pago puedo salir?”.

Por último, otro usuario le respondió al perfil afectado: “No basta con pagar. Luego del pago, se debe hacer un curso pedagógico de varios videos y un cuestionario. Luego de eso sí queda aprobado”.

Por el momento, la Secretaría de Movilidad de Bogotá no ha emitido ningún comunicado que certifique posibles problemas con la plataforma, por lo que recomienda hacer el pago únicamente por la página oficial de la entidad.

“No existen intermediarios ni tramitadores. El pago se realiza únicamente por PSE. No consignes, no transfieras ni entregues dinero por otros medios. Evita fraudes y protege tu información. Ingresa solo a http://movilidadbogota.gov.co”.