Uno de los anhelos de miles de colombianos, que buscan mejorar su movilidad y reducir las complicaciones a la hora de hacer desplazamientos, es comprar un carro o una moto.

Sin embargo, con las altas tasas de interés y los elevados precios de los automotores en el mercado, cada vez es más difícil cumplir ese anhelo. Por ello, existe una alternativa que pocos conocen y que puede permitirles adquirir una moto o un carro más fácil.

Esto es lo que debe saber sobre las alternativas para comprar carros y motos. Foto: 123 Rf

Muchos aprovechan para encontrar las ofertas de distintas entidades privadas que venden automotores. Uno de ellos es Bancolombia, que tiene una sección de venta de vehículos en su portal. Se trata de Tu360Movilidad, en donde se pueden encontrar buenas ofertas.

Se pueden encontrar carros, camionetas, motos y otro tipo de vehículos. Siga estos pasos para encontrar buenas ofertas en el portal.

Lo primero que debe hacer es ingresar al siguiente link, en donde está el portal Bancolombia Tu360 Movilidad.

En el botón superior izquierdo que dice ‘Tu360Movilidad’, debe pasar el mouse y se le desplegará un menú en el que debe escoger el tipo de automotor de su interés. Aparecen carros, camionetas, movilidad sostenible, motos y bicicletas, entre otros.

Luego de hacer clic a la categoría de su gusto, le aparecerán los automotores disponibles, con los precios, el modelo y el número de kilómetros en caso de que sea usado.

Al seleccionar el que le llame la atención puede visualizar tanto su estado, si es el primer dueño, cuál sería su cuota mensual en caso de que accediera a un crédito con la entidad, el color y también un botón de contacto con el vendedor, para finiquitar la compra en caso de que se interese.

Si está buscando carros usados, en la plataforma puede encontrar modelos desde los $12.000.000 y hasta los $590.000.000.

En el caso de las motos, solo se encuentran modelos nuevos y están desde los $4.990.000 y hasta los $172.990.000