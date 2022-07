“En el baño del colegio amenazaron a mi hija con apuñalarla”: dramático relato de padre de familia en Bogotá

Los familiares de la menor víctima de las amenazas denunciaron que las directivas del colegio no atienden el caso hasta que se pida una cita previa.

SEMANA conoció el angustioso relato de un padre de familia identificado como Hugo Armando Pérez Hernández, quien denunció que su hija de 11 años es víctima de amenazas de muerte por parte de tres estudiantes del colegio Nuevo Colombia, de la localidad de Suba en Bogotá.

Hugo Armando Pérez Hernández indicó que en días pasados su hija, cuando estaba en el baño de la institución educativa, fue abordada por tres estudiantes que la amenazaron con apuñalarla, situación que la dejó en ‘shock’.

Ante ese problema, los padres de familia de la menor señalaron que intentaron hablar con el rector del colegio Nuevo Colombia, pero la respuesta, según ellos, fue que se debe pedir una cita previa para poder dialogar con la directiva y exponer los detalles de las amenazas.

“Lo que pasa es que mi niña de 11 años ha venido recibiendo amenazas de unas compañeras del colegio; desde hace tiempo mi esposa ha ido al colegio y expuso el caso, citaron a las dos partes, mi esposa fue a la citación, pero las mamás de las niñas no fueron nunca y no atendieron el llamado del colegio”, sostuvo Pérez Hernández.

Agregó: “A mi hija la viven amenazando. Mi esposa puso nuevamente la queja y le salieron con que toca apartar una cita para hablar con el rector del colegio, no me parece justo porque mi niña el viernes de la semana pasada llegó a la casa y fue una compañera de ella que llamó a la casa y nos dijo que a mi hija la amenazaron tres niñas”.

“Mi hija está llegando a la casa muy asustada, nosotros le preguntamos a ella qué le pasó y ahí ella nos comentó: ‘papi, lo que pasa es que unas niñas del colegio que me la pasan diciendo que me van a apuñalar’. Al escucharla me preocupé porque cerca de esa sede un niño apuñaló a otro y lo mató”.

Sobre esa situación, SEMANA trasladó la denuncia a la Secretaría de Educación de la Alcaldía de Bogotá, entidad que revisará el caso puntual. Se espera que entregue una respuesta frente a las amenazas de las que está siendo víctima la menor de edad, en el colegio Nuevo Colombia de la localidad de Suba, en Bogotá.

‘Bullying’, un problema que se toma los colegios

Se conoció que en lo que va corrido del año 2022, la Secretaría de Educación (SED) de Barranquilla ha recibido 166 casos de intolerancia en diferentes escuelas de la ciudad, luego del regreso a la presencialidad.

La SED reveló en su momento su preocupación ante el mal manejo de las emociones entre los estudiantes y por esta razón se ha puesto en marcha la estrategia ‘Tranqui-la mente’, en conjunto con las directivas de las instituciones.

El objetivo de la estrategia es que, a través de material didáctico como cartillas, barajas y señaléticas, se realicen acciones de pedagogía, además de implementar campañas de difusión por WhatsApp y la radio local.

Son al menos 50 colegios oficiales los que se encuentran en esta etapa de priorización, debido al número de casos registrados. Inicialmente, son 2.000 docentes, 2.500 estudiantes y acudientes quienes están siendo beneficiados del programa.