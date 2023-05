Enrique Peñalosa hizo fuerte reclamo a Claudia López por darse crédito en proyecto que no es de su gobierno

El exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa dio a conocer a través de su cuenta de Twitter que la actual mandataria de los capitalinos se aludió un proyecto que, según él, se había hecho durante su gobierno.

Enrique Peñalosa. Bogotá Octubre 29 de 2021. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“Un día siendo alcalde, caminando por la obra de la Avenida Bosa en construcción, vi un gran lote y dije a mi equipo: excelente para un colegio”, inició escribiendo en su trino.

Luego señaló que fue el quién hizo la gestión para empezar un proyecto de un colegio que quería construir en un lote que ya tenía dueños. “Hablé con RCN, que era el propietario, construimos un edificio para un proyecto que inventamos, formación técnica en mecánica bici, en convenio que firmamos con el SENA. Y construimos un bello colegio”, señaló.

Y añadió: “Ahora veo en páginas de publicidad paga de la Alcaldía, que Claudia López lo presenta como uno de sus logros. Igual que la mayoría de los otros que presentan, no tuvo nada que ver con ellos: ni consiguió los lotes, ni hizo los diseños, ni consiguió los recursos, ni contrató la obra”.

Para el exalcalde Enrique Peñalosa esto no fue producto de la actual mandataria y aseguró que lo único que quiere es “que a los niños de los colegios no los enseñen a ser mentirosos”.

Un día siendo alcalde, caminando por la obra de la Avenida Bosa en construcción, vi un gran lote y dije a mi equipo: excelente para un colegio.Hablé con RCN que era el propietario.construimos un edificio para un proyecto que inventamos, formación técnica en mecánica bici, en… pic.twitter.com/vIPnNgsnF1 — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) May 20, 2023

Cabe resaltar que en la publicación hecha por Peñalosa, se observan cifras publicadas en un importante periódico del país y que al fin de este se alude todo lo realizado a la actual mandataria.

“¡Qué orgullo entregar el colegio n. 24, de los 35 que hemos prometido, para que la educación siempre esté en primer lugar””, se lee en lo publicado y con nombre de Claudia López.

Ante este hecho, los comentarios no se hicieron esperar por parte de los internautas, quienes estuvieron a favor en que la mandataria no debía aludir proyectos que no eran de ella y la trataron de mentirosa, mientras que otros reprocharon que Peñalosa estuviese reclamando por cosas que él no hizo, como el Metro de Bogotá.

Enrique Peñalosa dijo que Claudia López se atribuye proyectos que no son de ella - Foto: Empresa Metro de Bogotá

“¿Qué es la joda suya? ¿Ya en el retiro de vino a preocupar por lo que pasa con Bogotá? No moleste que ya nos condenó a no tener metro subterráneo hace años y luego quería destruir reservas verdes al norte. Chite pues”; “¿Yo tengo que agradecerle a un cajero automático porque me dé mi plata? Si usted se hace elegir es para hacer obras y no tenemos por qué estarle agradecidos toda la vida”, se pudo leer en algunos comentarios de los internautas.

Adicional otros indicaron: “Para mí, el mejor alcalde que ha tenido Bogotá, y si se lanzara de nuevo voto por usted. Felicitaciones por esas obras que dejó”, “Mire quién habla, el que le quitaba crédito a Petro con muchos proyectos, uno de esos el Metro Cable”, “Usted es muy buen gerente y termina los proyectos, le faltó involucrarse en lo social para ser querido por la gente”.

Cabe recordar que el exmandatario ha sido uno de los que arremete contra el actual presidente y el gobierno. Fue el pasado 1 de mayo cuando se pronunció sobre las palabras de Gustavo Petro desde la Casa de Nariño.

“No basta con ganar en las urnas, el cambio social implica una lucha permanente y la lucha permanente se da con un pueblo movilizado y al frente de ese pueblo tiene que estar la juventud, el pueblo trabajador, la clase obrera. El intento de coartar las reformas puede llevar a una revolución”, dijo el mandatario durante su discurso conmemorativo por el Día del Trabajo.

Diez días después, Enrique Peñalosa, quien ha sido un férreo opositor del líder del Pacto Histórico, recordó aquel discurso y publicó una reflexión en su cuenta de Twitter.

“Uno de los problemas con las amenazas de Petro con revolución y violencia es que hay muchos del otro lado que estarían muy listos a hacer lo mismo”, manifestó Peñalosa.