Juan Diego Alvira cogió TransMilenio en pleno Día sin Carro y tuvo fuerte susto: sujetos lo intimidaron

Este jueves 22 de septiembre se está llevando a cabo en la capital colombiana la tradicional jornada del día sin carro y sin moto, luego de haberse aplazado en varias oportunidades en lo corrido del año por decisión de la alcaldesa Claudia López.

De acuerdo con el primer informe de la Secretaría de Movilidad, la medida ha dejado hasta el momento 814.199 pasajes de TransMilenio válidos en el componente troncal, dual, alimentador y cable, y 833.442 en el zonal, para un total de 1.647.631.

Juan Diego Alvira vivió en carne propia el Día sin Carro en Bogotá y se montó en este sistema de transporte masivo.

El tolimense madrugó, tomó tinto, se acercó a los ciudadanos para pedirles algunos consejos y abordó un articulado de TransMilenio en la Autopista Norte. Asimismo, decidió ponerse una gorra, unas gafas y un tapabocas para que no lo reconocieran.

“Hoy es un nuevo Día sin Carro en la ciudad. La autopista se ve claramente vacía a las 6:00 de la mañana. No se ve ni un trancón, ni hacia el norte, ni hacia el sur. No me acuerdo de hace cuánto usé mi tarjeta [Tu Llave]”, manifestó inicialmente.

No obstante, el periodista confesó que vivió una experiencia poco grata dentro de uno de los buses y aseguró que tuvo un fuerte susto, puesto que unos hombres se le acercaron más de la cuenta y lo intimidaron.

“No sé si fue paranoia o psicosis, lo que sea. Vi unas personas muy pegadas a mí y me dio algo de desconfianza, porque estaban bastante sospechosas. Se quedaron detrás, merodeando y susurrando”, precisó Alvira.

Luego, añadió: “Espero estar equivocado y no juzgar a nadie sin pruebas, pero fui a revisar la maleta y el bolsillo de adelante estaba abierto. Por fortuna no tenía en ese bolsillo nada de valor, eso espero. No revisé bien”.

El presentador compartió finalmente en SEMANA sus conclusiones de la experiencia que vivió durante esta jornada en la capital colombiana y enfatizó en que este tipo de iniciativas sirve para generar conciencia en la ciudadanía.

“Es una jornada pedagógica para tratar de generar conciencia. Es una gran opción de vez en cuando movilizarse en transporte público y utilizar los diferentes transportes alternativos”, concluyó el tolimense.

Carolina Urrutia, actual secretaria de Ambiente de Bogotá, entregó algunos detalles de la jornada de este jueves y explicó que, en temas medioambientales, la ciudad se ve bastante beneficiada.

“El Día sin Carro es un respiro para la ciudad, nuestro cálculo es que durante ese día vamos a reducir en 57 % las emisiones de CO2 equivalentes, las que causan el cambio climático. Así mismo, se van a reducir en 43 % las emisiones de material particulado 2,5, que es el que más afecta nuestra salud”, explicó la funcionaria.

Cabe mencionar que la capital cuenta con 20 microsensores, los cuales monitorean la calidad del aire, con tecnología óptica que permite recolectar información y transmitirla en tiempo real.