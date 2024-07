Prueba de fuego

No va a ser fácil. E n apenas dos meses, el jefe de Estado tiene el desafío de desplegar su habilidad política para mover las fichas de este nuevo ajedrez con el Congreso a fin de poner a salvo no solo su política económica, sino su gobernabilidad. Para el futuro de su administración, en esto hay demasiado en juego.

Aunque los primeros años de cualquier Gobierno suelen ser la luna de miel con el Legislativo, la determinación de Duque de no endulzar a los parlamentarios con mermelada les ha dejado un sabor amargo.

El ministro Carrasquilla insistirá en presentar la misma reforma, pero tendrá que solucionar cierto vericuetos.

La decisión de la corte obliga al Gobierno a jugar en un terreno que no le ha favorecido: el Congreso. Si se tiene en cuenta que estos proyectos requieren varios debates en las dos Cámaras y que al Congreso le queda solo mes y medio de sesiones, los tiempos son apretados. Eso es bueno y malo. Bueno, porque la presión del tiempo no recae solo sobre el presidente, sino también sobre el Congreso. Y este, a pesar de estar hambriento de burocracia, es consciente de la responsabilidad que tiene si no está a la altura de las circunstancias. Malo, porque es imposible que los parlamentarios se resignen a no cambiarle ni una coma. Además, parece complicado que el presidente la pueda pasar a palo seco.

Por lo anterior, el Gobierno enfrenta varios escenarios difíciles: 1) el impacto económico que tendría no aprobar esa ley; 2) la dificultad de conciliar con los congresistas un texto que no se vuelva una colcha de retazos; 3) hacerle ajustes a una política de cero mermelada; y 4) mejorar la gobernabilidad por medio de la representación política.