Diseños de uñas en tendencia para septiembre de 2025: tonos y efectos que están ganando popularidad en redes

Más allá de ser una simple cuestión de estética, el manicura se ha convertido en un aspecto fundamental, relacionado con la salud y el bienestar de las uñas y las manos, causando un impacto significativo en el cuidado personal y el reflejo de una buena imagen.

“Es un ritual de cuidado personal que combina higiene, salud y estilo”, señala el Instituto Universitario Quito Metropolitano en su página web. Por eso, la prestigiosa revista de moda y belleza Glamour 25 reveló los diseños de uñas que están marcando tendencia en septiembre de 2025.

Con este dato podrá programar su próxima cita para renovar el aspecto de sus uñas y elegir tanto el mejor tono como el efecto ideal para que estas luzcan radiantes y tengan uno de los tonos favoritos del nail art actual.

Uñas divertidas y coloridas

Septiembre es el momento perfecto para experimentar con diseños coloridos, que reflejen la esencia del mes que viene, pero también la nueva temporada de un mes en el que, en Colombia, se celebra el Amor y la Amistad.

Algunas ideas que marcarán tendencia esta época, según el medio citado anteriormente, incluyen desde nail arts zodiacales, pasando por acabados cromados y prints sofisticados.

Uñas pintadas | Foto: Getty Images/iStockphoto

Cow print

Las uñas con estampado de vaca se posicionan como una de las preferidas de la temporada. Este diseño animal print se distingue por sus tonos otoñales. Además, hay muchas formas de lucirlo: pintando todas las uñas, en una o dos, dejando espacios negativos o concentrándolo únicamente en las puntas para un estilo francés más chic y sofisticado.

Swirls doradas

Estos detalles doradores se pueden usar en ondas y sobre una base nude o transparente. El brillo que genera es perfecto para asistir a una fiesta. También se puede aplicar el método de relieve para darle un toque especial.

Pueden ser uñas sutiles o llamativas, dependiendo el diseño que se elija.

Chrome polka dots

Otra idea recomendada son las uñas retro o con lunares que se han vuelto virales. Este diseño se puede hacer con tonos cálidos como el café, el borgoña y el clásico negro. Sin embargo, para quienes desean elevarlo aún más, se pueden mezclar con acabado cromado en colores pastel como el rosa, el lila o el verde menta.

Así de fácil puede realizar este tipo de uña. | Foto: Getty Images

Matcha cat eye

Este diseño mezcla el efecto imán del ojo de gato con el vibrante verde matcha. Estas uñas se caracterizan por tener un toque refinado y moderno que atrapa miradas al instante.

Adicionalmente, es importante mencionar que el verde ha estado muy presente este año, y este tono más suave resulta ser una excelente opción para llevar este noveno mes del año.