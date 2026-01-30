Acabar la informalidad, una de las apuestas de la lista a la Cámara por Bogotá de Juan Carlos Pinzón

El 8 de marzo los colombianos acudirán a las urnas para elegir la composición del nuevo Congreso de la República y por esa razón, varios aspirantes están presentando sus propuestas.

En el mes de diciembre, el aspirante presidencial Juan Carlos Pinzón presentó su lista a la Cámara de Representantes por Bogotá, donde hay varios aspirantes.

En medio de ese panorama, el candidato Alejandro Jaramillo Fonseca aseguró que una de las prioridades debe ser la de acabar con la informalidad para que haya un fortalecimiento de las microempresas.

“La informalidad laboral no puede seguir abordándose únicamente desde el control, sino que requiere soluciones estructurales que conecten empleo, productividad y desarrollo empresarial desde los territorios”, dijo.

Explicó que debe existir facilidades para el acceso al crédito, reducción del impuesto de renta, programas de capacitación y acompañamiento empresarial, fortalecimiento de la infraestructura digital para mejorar la competitividad e incentivos a la formalización de empleos, con el fin de crear condiciones más favorables para el crecimiento y la generación de empleo.

“Propongo crear Centros de Camello Local. La propuesta nace desde la experiencia del camello diario de millones de colombianos y desde la necesidad de generar empleo formal y reducir la informalidad. Responde a la necesidad urgente de articular lo que hoy funciona de manera dispersa y de activar acciones concretas para respaldar y apoyar a quienes generan empleo, lo buscan y trabajan”, reiteró Jaramillo Fonseca.