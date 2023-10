¿Al fin, qué? Gustavo Petro dice que se cayó en Cartagena, pero Mauricio Lizcano aseguró que estaba resolviendo asuntos internacionales tras guerra entre Israel y Palestina

Aunque el jefe de Estado ha escrito reiteradamente en sus redes sociales sobre la guerra entre Palestina e Israel, no ha vuelto a aparecer en eventos públicos y los opositores empezaron a rumorar sobre su suerte.

Este miércoles 18 de octubre, el presidente le contó al país que sufrió un accidente. “El lunes en la mañana tuve una caída en Cartagena, ayer estaba muy adolorido y decidí tomar reposo. Hoy ya me he restablecido y entro en actividad. Reprogramamos la reunión del Chocó”, informó.

¿Por qué no se ponen de acuerdo desde Presidencia para informar a los colombianos sobre el jefe de Estado? ¿Los ministros no saben en qué anda el primer mandatario? ¿Por qué las versiones son diferentes? ¿Por qué el presidente no informó sobre su situación este lunes y se hubiera evitado la rumorología en su contra?, son las preguntas que quedan en el aire.