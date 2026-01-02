Álvaro Uribe advierte “daños ciertos” a trabajadores por caída de inversión y empleo tras incremento del salario mínimo

El expresidente Álvaro Uribe Vélez lanzó este viernes, 2 de enero, nuevas críticas a la política económica y laboral del Gobierno Petro, advirtiendo que, aunque algunos efectos aún son inciertos, ya existen “daños ciertos” para los trabajadores y para el país.

En sus declaraciones, publicadas a través de un video en su cuenta de X, Uribe señaló que el impacto sobre el desempleo formal todavía está por verse, pero cuestionó que las cifras actuales se sostengan en el aumento del empleo informal y en la salida de colombianos al exterior, factores que, según dijo, maquillan la tasa real de desocupación.

El exmandatario alertó que varios sectores productivos ya han anunciado recortes de personal y la imposibilidad de generar nuevos puestos de trabajo, lo que anticipa un deterioro mayor en el mediano plazo.

Gustavo Petro anunció un aumento del salario mínimo de 23,7 %.

A su juicio, las decisiones del Ejecutivo han reducido las oportunidades de los trabajadores informales para mejorar su situación y transitar hacia la formalidad, con condiciones laborales estables.

Uribe también hizo énfasis en la caída de la inversión privada, tanto nacional como extranjera, que describió como una parálisis progresiva. Explicó que algunas obras públicas continúan solo porque responden a compromisos adquiridos en gobiernos anteriores, financiados incluso con ahorros de las empresas.

Sin inversión, aseguró, que los mayores perjudicados serán los trabajadores, a quienes se les estaría prometiendo bienestar mientras se les conduce, según su advertencia, a un escenario de mayor pobreza en el futuro.