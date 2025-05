Andrea Petro defiende su foto en ropa interior y responde las críticas de Ángela Benedetti : “Sigue dejando tu veneno, que a ti te queda bien”

Andrea Petro, la hija del presidente Gustavo Petro, no tiene filtros. Es auténtica, habla sin rodeos y no le ve problema a mostrarse tal y como es.

Este fin de semana generó controversia en sus redes sociales porque publicó una fotografía desde el cuarto de su casa en París, donde reside, en ropa interior. Los comentarios no se hicieron esperar.

“Después de ver la foto de Andrea Petro en ropa interior, he llegado a la conclusión de que el próximo presidente, con que sepa manejar las servilletas en la mesa, ya lo consideraremos un estadista”, escribió Benedetti en sus redes sociales.

Andrea Petro no se quedó callada y le contestó.

“Critican mi cuerpo por una foto. Yo lo llamo seguridad propia . Mostrarme tal como soy no es para agradarles, es para recordarme que no necesito aprobación ajena para tener valor”, dijo.

Y añadió en otro mensaje: “Sí, esta soy yo. Porque quiero. Porque me abrazo. No temo miradas ni juicios. Este cuerpo fue casa, fue cuna, y sigue siendo mío. Soy mujer, soy madre, y me celebro sin pedir permiso. El amor propio también se desnuda. Y florece”.