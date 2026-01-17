Armando Benedetti insiste en que software hallado en su teléfono es Pegasus y la Fiscalía no le ha pedido las pruebas técnicas

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se volvió a pronunciar este sábado, 17 de enero, sobre la existencia de un software espía hallado en su teléfono móvil, el cual denunció desde principios del mes de diciembre.

De acuerdo con el funcionario, se trata del sistema Pegasus, encontrado en su equipo celular por un perito forense, y se maneja la hipótesis de que se estaría realizando desde una entidad gubernamental del extranjero.

“Entidad gubernamental”: las pistas detrás del ‘software’ espía detectado en el celular de Armando Benedetti

Benedetti, en El Debate de SEMANA, reveló que el software que se encontró por parte de un perito forense es Pegasus, que es “un virus malicioso que lo pueden poner o instalar en un dispositivo a través de una llamada perdida”.

En ese momento, explicó que este software “está diseñado y hecho para cazar terroristas, narcotraficantes, maleantes de alta peligrosidad, pero siempre se termina usando contra personas de la oposición”.

La inspección sobre el teléfono inició el viernes 28 de noviembre, y un sistema extranjero, que se aplicó durante 24 horas sobre los archivos del ministro, halló aparentes huellas de la última versión de Pegasus.

Este sábado, el funcionario, uno de los hombres más cercanos al presidente Gustavo Petro, se volvió a referir al tema, dejando una pregunta en el aire con respecto a quién estaría manipulando el software en su teléfono.

“En mis teléfonos está Pegasus. La gran pregunta a responder es si está en las agencias del Estado o si hombres del Estado están manipulando Pegasus”, escribió el alto funcionario del Gobierno Petro.

Finalmente, lanzó un llamado a la Fiscalía General de la Nación. “En mi caso, el técnico Milton Cuadros me confirmó que tengo Pegasus, y aún la Fiscalía no me ha preguntado por las pruebas técnicas”.