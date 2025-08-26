Suscribirse

Armando Benedetti le responde a congresistas que han reclamado por GPS en sus camionetas: “La solución es fácil, que se los quiten”

El ministro del Interior se refirió a la queja de los parlamentarios.

Redacción Semana
26 de agosto de 2025, 8:06 p. m.
Ministro del interior, Armando Benedetti rueda de prensa en el Senado
El ministro del Interior, Armando Benedetti, se refirió a este hecho. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

Unos 50 congresistas le reclamaron al Gobierno, específicamente al Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección, por el GPS que se encuentra instalado en todos los vehículos de sus esquemas y que consideran que podría ser un riesgo para su seguridad.

Ante ese hecho, el ministro del Interior, Armando Benedetti, respondió a esa solicitud. “Los GPS son en casos de robos de las camionetas. Existen en varias partes del mundo. Yo creería que la solución es fácil, si no quieren tener el GPS o se sienten vigilados, que se los quiten”, afirmó.

Según reclamaron los congresistas, el hecho de que sus esquemas tengan GPS les genera preocupación porque esta información reposaría en las entidades del Gobierno nacional y podría afectar su intimidad y seguridad.

Además, cuestionaron que esta información también pasaría por las mismas empresas de seguridad que tienen arrendadas las camionetas, por lo que consideran que en medio de toda esa cadena se podría filtrar información sensible de sus recorridos o los lugares que frecuentan, especialmente, tras los atentados que se han presentado contra Miguel Uribe Turbay, a quien asesinaron, y contra el representante Julio César Triana, que logró salir ileso de La Plata en el Huila.

