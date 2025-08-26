Unos 50 congresistas le reclamaron al Gobierno, específicamente al Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección, por el GPS que se encuentra instalado en todos los vehículos de sus esquemas y que consideran que podría ser un riesgo para su seguridad.

Ante ese hecho, el ministro del Interior, Armando Benedetti, respondió a esa solicitud. “Los GPS son en casos de robos de las camionetas. Existen en varias partes del mundo. Yo creería que la solución es fácil, si no quieren tener el GPS o se sienten vigilados, que se los quiten”, afirmó.

Según reclamaron los congresistas, el hecho de que sus esquemas tengan GPS les genera preocupación porque esta información reposaría en las entidades del Gobierno nacional y podría afectar su intimidad y seguridad.