Confidenciales

Armando Benedetti niega versiones sobre su supuesta salida del ministerio para hacer campaña con Iván Cepeda: “Yo no tengo candidato”

El ministro del Interior envió un fuerte mensaje a través de sus redes sociales.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Confidenciales
6 de febrero de 2026, 6:14 p. m.
Armando Benedetti, ministro del Interior.
Armando Benedetti, ministro del Interior. Foto: JUAN DIEGO CANO

En medio de los rumores sobre una posible salida de su cargo para unirse a la campaña presidencial de Iván Cepeda, Armando Benedetti, ministro del Interior del gobierno de Gustavo Petro, se pronunció en X con un fuerte mensaje en el que aclaró su posición respecto al presidente Petro.

Las especulaciones sobre Benedetti surgieron a finales de enero de 2026 cuando empezaron a salir versiones sobre posibles cambios en el gabinete del presidente Petro que vincularían a Benedetti con la campaña de Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico y figura en las aspiraciones oficialistas para las elecciones presidenciales de mayo.

“Está protegiendo a los ricos de Colombia”: Armando Benedetti lanza duras críticas contra la Corte Constitucional

Ante esto, Benedetti aseguró este viernes 6 de febrero a través de la red social que “Yo no tengo candidato, no hay un solo hecho, una sola vocal que diga que lo tengo”. El ministro reafirmó su lugar frente al presidente Petro, Mi jefe y mi amigo es @petrogustavo y yo atiendo las indicaciones que él diga” finalizó.

Benedetti asumió como ministro del Interior en febrero de 2025, tras desempeñarse en la jefatura de gabinete. Anteriormente, se había desempeñado como embajador de la FAO y de Venezuela, así como senador entre el 2002 y 2022 y presidente del congreso. En su gestión, ha participado en negociaciones legislativas y diálogos políticos.

Confidenciales

El Museo Virtual de la Memoria del CNMH, entre los 10 mejores proyectos de innovación digital del mundo

Confidenciales

Alcalde de Tierralta, Córdoba, rompió en llanto en plena emergencia. Todo quedó en video

Confidenciales

Luis Gilberto Murillo confirma que no va a la consulta del Frente por la Vida y que irá solo a primera vuelta

Confidenciales

¿Quién llevó el libro que Trump le firmó a Petro con la dedicatoria “You are great”?

Confidenciales

Vicky Dávila pidió a la oposición que no ataque la Gran Consulta por Colombia: “Es una mala estrategia”

Confidenciales

Álvaro Uribe cuestiona a Iván Cepeda: “El único número que él sabe es el de los 6.402 para afectar mi honra”

Confidenciales

Red de Veedurías pide a la Procuraduría intervención urgente en millonario contrato de acueducto en Cúcuta

Política

Ministro Armando Benedetti habló con el senador Jairo Castellanos tras el atentado: “Está bien, pero profundamente conmovido por la muerte de sus escoltas”

Nación

Abren indagación contra Efraín Cepeda por supuestas alianzas con paramilitares. ¿En qué va el caso Benedetti?

Confidenciales

Comisión de Acusación abrió investigación contra la magistrada Cristina Lombana tras tutela de Armando Benedetti

Según datos oficiales, 1.096.368 colombianos residentes en el exterior hacen parte del censo electoral.
Según datos oficiales, 1.096.368 colombianos residentes en el exterior hacen parte del censo electoral. Foto: Daniel Jaramillo
Ministro Armando Benedetti habló con el senador Jairo Castellanos tras el atentado: “Está bien, pero profundamente conmovido por la muerte de sus escoltas”

Las elecciones al Congreso están programadas para el 8 de marzo de 2026, seguidas de las presidenciales el 31 de mayo.

Más de Confidenciales

El Museo Virtual de la Memoria del CNMH, entre los 10 mejores proyectos de innovación digital del mundo

El Museo Virtual de la Memoria del CNMH, entre los 10 mejores proyectos de innovación digital del mundo

Armando Benedetti, ministro del Interior.

Armando Benedetti niega versiones sobre su supuesta salida del ministerio para hacer campaña con Iván Cepeda: “Yo no tengo candidato”

Alcalde de Tierralta, Córdoba, Jesús David Contreras.

Alcalde de Tierralta, Córdoba, rompió en llanto en plena emergencia. Todo quedó en video

Luis Gilberto Murillo es precandidato presidencial independiente, luego de ejercer como embajador en Estados Unidos y Canciller durante el Gobierno Petro.

Luis Gilberto Murillo confirma que no va a la consulta del Frente por la Vida y que irá solo a primera vuelta

.

¿Quién llevó el libro que Trump le firmó a Petro con la dedicatoria “You are great”?

DEBATE | Gran Consulta por Colombia: ¿Quién tiene el mejor plan para el país?

Vicky Dávila pidió a la oposición que no ataque la Gran Consulta por Colombia: “Es una mala estrategia”

Esto le dijo el expresidente Uribe al precandidato Iván Cepeda.

Álvaro Uribe cuestiona a Iván Cepeda: “El único número que él sabe es el de los 6.402 para afectar mi honra”

Panorámica de Cúcuta.

Red de Veedurías pide a la Procuraduría intervención urgente en millonario contrato de acueducto en Cúcuta

Universidad de los Montes de María.

MinEducación otorga concepto técnico favorable para la universidad de los Montes de María, en Bolívar

John McNamara. Embajador de Estados Unidos

El embajador (e) de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, concluirá su gestión en el país el próximo 13 de febrero

Noticias Destacadas