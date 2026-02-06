Armando Benedetti niega versiones sobre su supuesta salida del ministerio para hacer campaña con Iván Cepeda: “Yo no tengo candidato”

En medio de los rumores sobre una posible salida de su cargo para unirse a la campaña presidencial de Iván Cepeda, Armando Benedetti, ministro del Interior del gobierno de Gustavo Petro, se pronunció en X con un fuerte mensaje en el que aclaró su posición respecto al presidente Petro.

Las especulaciones sobre Benedetti surgieron a finales de enero de 2026 cuando empezaron a salir versiones sobre posibles cambios en el gabinete del presidente Petro que vincularían a Benedetti con la campaña de Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico y figura en las aspiraciones oficialistas para las elecciones presidenciales de mayo.

“Está protegiendo a los ricos de Colombia”: Armando Benedetti lanza duras críticas contra la Corte Constitucional

Ante esto, Benedetti aseguró este viernes 6 de febrero a través de la red social que “Yo no tengo candidato, no hay un solo hecho, una sola vocal que diga que lo tengo”. El ministro reafirmó su lugar frente al presidente Petro, Mi jefe y mi amigo es @petrogustavo y yo atiendo las indicaciones que él diga” finalizó.

Benedetti asumió como ministro del Interior en febrero de 2025, tras desempeñarse en la jefatura de gabinete. Anteriormente, se había desempeñado como embajador de la FAO y de Venezuela, así como senador entre el 2002 y 2022 y presidente del congreso. En su gestión, ha participado en negociaciones legislativas y diálogos políticos.

Según datos oficiales, 1.096.368 colombianos residentes en el exterior hacen parte del censo electoral. Foto: Daniel Jaramillo

Ministro Armando Benedetti habló con el senador Jairo Castellanos tras el atentado: “Está bien, pero profundamente conmovido por la muerte de sus escoltas”

Las elecciones al Congreso están programadas para el 8 de marzo de 2026, seguidas de las presidenciales el 31 de mayo.