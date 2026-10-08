Así podrá apoyar a 480 niños y 50 madres de Montería: la XIII Subasta a la Rueda Rueda recaudará fondos

El próximo martes 20 de octubre, el Hotel Grand Hyatt de Bogotá será la sede de la decimotercera versión de la Subasta a la Rueda Rueda. La gala solidaria reunirá a destacados coleccionistas, empresarios, artistas y líderes sociales con el objetivo de captar recursos económicos esenciales para garantizar la continuidad del modelo pedagógico que la fundación sostiene en el departamento de Córdoba.

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Los fondos recaudados durante la puja servirán para financiar la sede de la organización en la capital cordobesa, donde alrededor de 480 niños y adolescentes entre los 6 y 17 años reciben formación integral en arte y deporte a través del programa de Ocio Creativo.

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Paralelamente, los aportes mantendrán viva la iniciativa Hilando, un proyecto que empodera a más de 50 madres de la zona mediante la producción de piezas en lino y tejido en crochet.

Como es tradición desde el año 2015, la conducción del evento estará a cargo de Denise Ratinoff de Lira, vicepresidenta sénior de la renombrada casa Christie’s. La experta dirigirá el martillo para adscribir los más de 60 lotes ofertados a quienes presenten las pujas más elevadas de la noche.

Homenaje al legado de Antonio Samudio y selección de grandes maestros

En esta oportunidad, el encuentro artístico rendirá un tributo póstumo al maestro colombiano Antonio Samudio, pintor y grabador fallecido durante el presente año.

Antonio Samudio falleció el 15 de febrero de 2026. Foto: Antonio Samudio/ instagram

Para exaltar su trayectoria en las artes plásticas, la fundación pondrá en puja cuatro piezas de su autoría, entre las cuales se encuentran los óleos titulados Peras Compartidas y Ventana, además de dos grabados representativos de su estilo.

La selección curatorial, liderada por María Victoria Estrada, incluye un catálogo diverso con exponentes de renombre histórico como Alejandro Obregón, Santiago Cárdenas, Edgar Negret, Eduardo Ramírez Villamizar, Ana Mercedes Hoyos y Omar Rayo.

La muestra incorporará igualmente obras contemporáneas de creadores como Christian Albarracín y Federico Uribe, a la par de tres lotes elaborados directamente por los estudiantes de pintura del programa social.

La directora de la entidad, Vivianne Barguil Bechara, enfatizó que cada adquisición realizada en la subasta se traduce directamente en herramientas formativas para la infancia vulnerable de Montería. El certamen reafirma el poder de las manifestaciones culturales como motor de equidad y transformación comunitaria en las regiones de Colombia.