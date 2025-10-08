La ciudad de Chicago, la capital del Estado de Illinois, en Estados Unidos, fue seleccionada por los lectores de Condé Nast Traveler Reader´s Choice Awards como la mejor gran ciudad de ese país por noveno año consecutivo, un reconocimiento que se ha ganado por distintos aspectos.

Chicago se ha convertido en una ciudad que ha acogido a visitantes de distintos orígenes y procedencias. En el más reciente verano marcó un récord por el aumento de la demanda e ingresos al sector hotelero.

“Ser nombrada la Mejor Gran Ciudad de Estados Unidos por los lectores de Condé Nast Traveler por noveno año consecutivo es un honor extraordinario, y uno que se siente más significativo que nunca”, aseguró Kristen Reynolds, presidenta y directora ejecutiva de Choose Chicago, la organización que se dedica a impulsar la marca de la ciudad.

Reynolds destacó que la economía turística ha generado más de 20.000 millones de dólares anuales y ha sustentado más de 130.000 empleos locales.

“Este reconocimiento es un testimonio de la gente de Chicago: su espíritu acogedor, creatividad y determinación”, afirmó el alcalde de la ciudad, Brandon Johnson.