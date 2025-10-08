Suscribirse

Confidenciales

Chicago fue seleccionada como la mejor ciudad de Estados Unidos, por noveno año consecutivo, por los lectores de Condé Nast Traveler

La capital de Illinois se ha convertido en un importante atractivo turístico en el país norteamericano.

GoogleLéenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Semana
8 de octubre de 2025, 7:50 p. m.
Centro de Chicago.
Chicago es una de las ciudades más emblemáticas de Estados Unidos. | Foto: Getty Images

La ciudad de Chicago, la capital del Estado de Illinois, en Estados Unidos, fue seleccionada por los lectores de Condé Nast Traveler Reader´s Choice Awards como la mejor gran ciudad de ese país por noveno año consecutivo, un reconocimiento que se ha ganado por distintos aspectos.

Chicago se ha convertido en una ciudad que ha acogido a visitantes de distintos orígenes y procedencias. En el más reciente verano marcó un récord por el aumento de la demanda e ingresos al sector hotelero.

“Ser nombrada la Mejor Gran Ciudad de Estados Unidos por los lectores de Condé Nast Traveler por noveno año consecutivo es un honor extraordinario, y uno que se siente más significativo que nunca”, aseguró Kristen Reynolds, presidenta y directora ejecutiva de Choose Chicago, la organización que se dedica a impulsar la marca de la ciudad.

Reynolds destacó que la economía turística ha generado más de 20.000 millones de dólares anuales y ha sustentado más de 130.000 empleos locales.

“Este reconocimiento es un testimonio de la gente de Chicago: su espíritu acogedor, creatividad y determinación”, afirmó el alcalde de la ciudad, Brandon Johnson.

Algunos de los principales atractivos turísticos de la ciudad giran alrededor de su arquitectura, gastronomía, entretenimiento, deportes, naturaleza, entre otros atractivos que han llevado a que cada vez más personas del mundo visiten la ciudad.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Karol G será la artista principal de la pasarela de Victoria’s Secret: cuándo y dónde ver el show

2. “Habrá más capturas”, el director de la Policía advirtió que avanzan en la investigación por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

3. ¿Por qué el presidente Petro será investigado por gastos en su campaña a la consulta del Pacto Histórico?

4. James Rodríguez se pronunció sobre el patadón y le mandó mensaje a Jefferson Lerma: esto dijo

5. Fiscalía pide cárcel para Misael Cadavid y dos personas más por hechos de corrupción en la administración de Daniel Quintero

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados Unidoschicagoturismo

Noticias Destacadas

Centro de Chicago.

Chicago fue seleccionada como la mejor ciudad de Estados Unidos, por noveno año consecutivo, por los lectores de Condé Nast Traveler

Redacción Semana
Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella.

Abelardo de la Espriella a Gustavo Petro: “No creas que los montajes de contrainteligencia que has ordenado para enlodarme te van a dar resultado”

Redacción Confidenciales
Lina Garrido y Armando Benedetti.

Lina María Garrido advirtió a Armando Benedetti: “Diré la verdad a la justicia”

Redacción Confidenciales

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.