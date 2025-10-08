Suscribirse

Efraín Cepeda recordó que Petro ganó en el Caribe, hoy en riesgo de racionamiento: “Así paga el diablo a quien bien le sirve”

El precandidato presidencial cuestionó el incremento tarifario que tendrían que pagar los ciudadanos.

Redacción Semana
8 de octubre de 2025, 11:32 p. m.
Efraín Cepeda
Senador Efraín Cepeda. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

El senador y precandidato a la Presidencia, Efraín Cepeda, cuestionó que la región Caribe esté en riesgo de presentar un racionamiento de gas por el déficit en el suministro de ese recurso, por cuenta de la decisión del presidente Gustavo Petro de no explotarlo.

Cepeda recordó que esa región respaldó de forma mayoritaria al actual jefe de Estado en su aspiración a la Casa de Nariño de las elecciones de 2022 y acusó a Petro de haber olvidado ese apoyo que recibió en los comicios.

“Así paga el diablo a quien bien le sirve. La región Caribe votó por Petro y hoy tendrá ese racionamiento de gas natural que negó siempre el Gobierno nacional. Los colombianos y, en especial, los caribeños vamos a recibir un apagón de gas natural que va a afectar empresas, industrias”, advirtió el congresista del Partido Conservador.

Cepeda dejó en evidencia que el Gobierno nacional se está negando a explorar y explotar los yacimientos de ese recurso que existen en el territorio nacional, a pesar de que esa decisión implicará sobrecostos para los ciudadanos.

“Negarse a explorar tiene en vilo cientos de miles de empleos en Colombia, ¿le importará eso al Gobierno nacional? En cuanto a exploración de gas natural prefiere importarlo, pagando el 20 %, como si el de otros países no contaminara. Explórelo aquí y evíteles el 20 % a todos los colombianos”, apuntó el precandidato presidencial.

