El exfiscal Francisco Barbosa respondió a las críticas que le lanzó el presidente Gustavo Petro, en las que el jefe de Estado lo acusó de haber encabezado una persecución política y judicial en contra de su hijo, Nicolás Petro.

El exfiscal responsabilizó al actual mandatario de estar efectuando un ataque sistemático en su contra y advirtió que no cuenta con garantías de seguridad en el país mientras Petro esté en la Casa de Nariño.

“Usted sigue en su sistemático ataque contra mí. Más de 100 mensajes estigmatizantes y difamatorios. En Colombia no tengo garantías de seguridad mientras usted sea presidente. Espero que el país entienda que no puede elegir en el 2026 un candidato que continúe la dictadura que usted representa”, advirtió Barbosa.

El presidente Petro aseguró que no está buscando la impunidad de su hijo, quien está vinculado con el desvío de dineros de la campaña del Pacto Histórico para las elecciones de 2022, y reclamó que las investigaciones de la Fiscalía se hagan en derecho.