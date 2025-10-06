Francisco Barbosa respondió a Petro tras acusaciones de narco corrupción: “De este trino a un tiro en mi cabeza no hay mucha distancia”

El exfiscal general Francisco Barbosa respondió a un fuerte mensaje de Gustavo Petro en redes sociales, señalando los ataques que, según el mandatario, lo llevaron a renunciar a su candidatura presidencial

“De este trino de Petro a un tiro en mi cabeza no hay mucha distancia”, escribió Barbosa en Twitter, en respuesta a comentarios del mandatario.

También afirmó que con Petro como presidente no hay democracia en el país: “Acá está la evidencia de por qué no hay democracia plena en Colombia y porque no tengo garantías de seguridad para aspirar a ser candidato a la Presidencia de mi país”.

Petro había señalado en la misma red social que Barbosa “no renuncia porque no tenga garantías, sino porque las evidencias de narco corrupción son enormes”.

El comentario del presidente hacía referencia a cuestionamientos sobre la gestión de Barbosa entre 2020 y 2024, especialmente en casos relacionados con presuntos vínculos con el narcotráfico.

El cruce se dio un día después de que Barbosa anunciara su renuncia a la precandidatura presidencial. En declaraciones a Blu Radio, el exfiscal explicó que la decisión responde principalmente a la falta de condiciones de seguridad para adelantar una campaña en el país.

“Decliné mi aspiración presidencial porque no encontré condiciones de seguridad para adelantar una campaña adecuada en Colombia. Después de lo ocurrido con Miguel Uribe se solicitó un incremento en la seguridad y no se resolvió. Ni siquiera inicié recorridos en el territorio nacional”, señaló.

Además, Barbosa destacó la importancia de la unidad de los sectores de centroderecha y derecha, que actualmente presentan una dispersión de precandidatos. Según él, la concentración de apoyos es clave para enfrentar de manera efectiva la coalición de izquierda, que se consolida en torno a un candidato único.