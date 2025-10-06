Suscribirse

Confidenciales

Francisco Barbosa respondió a Petro tras acusaciones de narco corrupción: “De este trino a un tiro en mi cabeza no hay mucha distancia”

Barbosa rechazó los señalamientos de Petro y aseguró que los ataques recibidos impidieron desarrollar su campaña presidencial.

GoogleLéenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Danna Valeria Figueroa Rueda

Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.

7 de octubre de 2025, 3:54 a. m.
Petro había señalado en X que Barbosa “no renuncia porque las evidencias de narco corrupción son enormes"
Petro había señalado en X que Barbosa “no renuncia porque las evidencias de narco corrupción son enormes" | Foto: JOHAN TORO/PRESIDENCIA/MONTAJE SEMANA

El exfiscal general Francisco Barbosa respondió a un fuerte mensaje de Gustavo Petro en redes sociales, señalando los ataques que, según el mandatario, lo llevaron a renunciar a su candidatura presidencial

“De este trino de Petro a un tiro en mi cabeza no hay mucha distancia”, escribió Barbosa en Twitter, en respuesta a comentarios del mandatario.

También afirmó que con Petro como presidente no hay democracia en el país: “Acá está la evidencia de por qué no hay democracia plena en Colombia y porque no tengo garantías de seguridad para aspirar a ser candidato a la Presidencia de mi país”.

Contexto: Francisco Barbosa hace inesperado anuncio tras renunciar a su precandidatura presidencial: “Tal cual como yo veo este escenario”

Petro había señalado en la misma red social que Barbosa “no renuncia porque no tenga garantías, sino porque las evidencias de narco corrupción son enormes”.

El comentario del presidente hacía referencia a cuestionamientos sobre la gestión de Barbosa entre 2020 y 2024, especialmente en casos relacionados con presuntos vínculos con el narcotráfico.

El cruce se dio un día después de que Barbosa anunciara su renuncia a la precandidatura presidencial. En declaraciones a Blu Radio, el exfiscal explicó que la decisión responde principalmente a la falta de condiciones de seguridad para adelantar una campaña en el país.

“Decliné mi aspiración presidencial porque no encontré condiciones de seguridad para adelantar una campaña adecuada en Colombia. Después de lo ocurrido con Miguel Uribe se solicitó un incremento en la seguridad y no se resolvió. Ni siquiera inicié recorridos en el territorio nacional”, señaló.

Además, Barbosa destacó la importancia de la unidad de los sectores de centroderecha y derecha, que actualmente presentan una dispersión de precandidatos. Según él, la concentración de apoyos es clave para enfrentar de manera efectiva la coalición de izquierda, que se consolida en torno a un candidato único.

“Se necesitan cuatro P para ganar una elección: protección, que no existe en mi caso; partidos, que muchos no se han puesto de acuerdo; programas, que muchos están haciendo; y plata”, afirmó el exfiscal.

Contexto: Francisco Barbosa le baja el pulgar a Abelardo de la Espriella: “Es una especie de Petro a la inversa”

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Colocan a Miguel Ángel Borja en este club multicampeón del FPC: negocio sería bombazo

2. American Airlines cambia las reglas del equipaje de mano: esto es lo que debe saber antes de su próximo vuelo

3. Néstor Lorenzo se acordó de Juan Guillermo Cuadrado y dejó todo claro: ¿Volverá a Selección Colombia?

4. Milei, vestido de negro, ofrece un concierto de rock: el mandatario criticó a la oposición y lanzó su libro

5. Especialistas de la Clínica San Rafael no aceptan nuevos modelos de contratación por crisis financiera: esto dijo la entidad

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Francisco BarbosaGustavo PetroElecciones 2026

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.