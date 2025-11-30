Suscribirse

El Correo de la Gratitud se toma de nuevo a las Fuerzas Militares y de Policía

La actividad, liderada por el Ministerio de Defensa, llegó este fin de semana a Tumaco, con una escena que generó sorpresa.

Redacción Semana
1 de diciembre de 2025, 3:35 a. m.
La época de Navidad marca la llegada de un sinnúmero de actividades alrededor de esta festividad, que también involucra directamente a los hombres y mujeres que pertenecen a las Fuerzas Militares y de Policía.

Una de las actividades que realiza el Ministerio de Defensa es el denominado Correo de la Gratitud, el cual completa ya 14 años llevando a los miembros de la fuerza pública un mensaje de agradecimiento de parte de los colombianos.

Como en años anteriores, la entidad recopila cartas escritas por colombianos de distintas regiones del país y las lleva a las unidades militares, donde son entregadas a los uniformados durante la temporada decembrina.

El ministerio confirmó que para este 2025 esperan entregar más de 15.000 cartas en 12 lugares de la geografía nacional como Guaviare, Casanare, Urabá antioqueño, Meta y Tres Esquinas (Caquetá), entre otros.

Para este fin de semana el Correo de la Gratitud llegó a Tumaco, en el campo de paradas de la Brigada de Infantería de Marina N.4, donde los miembros de la fuerza pública celebraron con tarima, música, rifas y regalos.

Un hecho curioso que causó sorpresa durante el evento fue que varios soldados, además de tomarse fotos con el ministro Pedro Sánchez, lo cargaron y lo levantaron en sus hombros, lo que sorprendió a la Cúpula Militar.

El Correo de la Gratitud, una actividad del Ministerio de Defensa, llegó a Tumaco.
El Correo de la Gratitud, una actividad del Ministerio de Defensa, llegó a Tumaco. | Foto: MinDefensa

El hecho, de acuerdo con los altos mandos militares, representa un gesto de confianza y reconocimiento por el liderazgo con las tropas que día a día permanecen desplegadas en acciones contra la criminalidad hacia el ministro.

