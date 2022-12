Confidenciales El curioso video de Diana Osorio, esposa del alcalde de Medellín, con el que critica al uribismo

Daniel Quintero, alcalde de Medellín, y la bancada del Centro Democrático en el Concejo de Medellín se vieron involucrados en una fuerte polémica por la venta de las acciones que EPM conservaba en UNE Millicom. El cruce de opiniones y posiciones llevaron a las partes a discutir sobre el futuro del patrimonio público que resultaría de este movimiento.

Ante las decisiones que se tomaron con respecto a estas acciones, Diana Osorio, la esposa del mandatario de la capital antioqueña, decidió tomar partido en la pelea que existe contra el uribismo y referirse al asunto con un contenido bastante curioso.

Osorio se convirtió en una opinadora activa en redes sociales, especialmente en Twitter, donde suele compartir su posición con respecto a distintos temas. A través de su cuenta personal de esta red social publicó un inesperado video con el que tiró pullas a los integrantes del Centro Democrático, quienes hicieron los movimientos con respecto a EPM y UNE Millicom.

De acuerdo con el contenido, la compañera sentimental de Daniel Quintero aprovechó la época de Navidad para referirse al “regalo” que le dio el partido político a UNE Millicom. En las imágenes se aprecia a la esposa del alcalde de Medellín con un gorro navideño y algunos empaques coloridos, mientras marca una hoja con dedicatoria para UNE de parte de los principales representantes del uribismo en el departamento.

Diana Osorio mostró el “obsequio”, el cual era un cheque que tenía marcada la suma de tres billones de pesos, que resultarían al momento de concretar el negocio. Al poner la ‘tarjeta’, se observaron las fotos de quienes respaldaron este movimiento.

“Descripción gráfica del Centro Democrático adelantándole el regalito de Navidad a UNE Millicom”, escribió la gestora en el trino, donde se puede escuchar la famosa canción All I Want for Christmas.

Descripción gráfica del Centro Democrático adelantándole el regalito de Navidad a UNE Millicom. pic.twitter.com/JdRVk21IzL — Diana Osorio (@diamaov) December 11, 2022

Es importante recordar que entre las condiciones que se mencionaron para realizar esta venta se ubicó que EPM estructure un “proyecto de inversión estratégico” para que el dinero se destine únicamente allí. De igual manera, se indicó que la suma que se reciba no se pueda incluir en las transferencias que hace EPM a Medellín.