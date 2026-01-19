“El ELN no tiene nada que ver con el narcotráfico”: asegura Antonio García, comandante del ELN

En un avance de una entrevista que será publicada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), Antonio García, máximo comandante de ese grupo armado ilegal, aseguró que la organización no tiene vínculos con el narcotráfico y defendió su actuación en territorios como Arauca.

Según García, el ELN cuenta con “información suficiente” para sostener que no participa en economías ilegales asociadas a las drogas.

En ese sentido, afirmó que, de manera independiente y junto con comunidades locales, la guerrilla habría erradicado cultivos de coca en Arauca sin recibir recursos económicos del Estado ni de terceros. “¿Por qué los gobiernos que han tenido recursos no lo han hecho en otras regiones?”, cuestionó.

El jefe guerrillero insistió en que, a su juicio, la superación del narcotráfico no puede lograrse “con mentiras” y reiteró una propuesta que el ELN ha planteado en escenarios previos: la conformación de una comisión de verificación que evalúe si la política de esa organización frente a las economías ilícitas es “objetiva” y “real” en los territorios donde tiene presencia.

García señaló que esa iniciativa no ha tenido respuesta, pero aseguró que el grupo sigue abierto a que se conforme dicha comisión. Además, planteó que, en el marco de un eventual “acuerdo nacional”, uno de los objetivos centrales debería ser la superación definitiva del narcotráfico.