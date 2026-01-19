Confidenciales

“El ELN no tiene nada que ver con el narcotráfico”: asegura Antonio García, comandante del ELN

En el avance de lo que será una entrevista, el máximo comandante del ELN afirmó que defendió acciones de erradicación en Arauca sin recursos del Estado.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
19 de enero de 2026, 11:31 a. m.
Antonio García, máximo comendante del ELN
Antonio García, máximo comendante del ELN Foto: suministrada a semana api

En un avance de una entrevista que será publicada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), Antonio García, máximo comandante de ese grupo armado ilegal, aseguró que la organización no tiene vínculos con el narcotráfico y defendió su actuación en territorios como Arauca.

Antonio García, comandante del ELN, le responde al presidente Petro y le recuerda el escándalo de corrupción en la UNGRD

Según García, el ELN cuenta con “información suficiente” para sostener que no participa en economías ilegales asociadas a las drogas.

En ese sentido, afirmó que, de manera independiente y junto con comunidades locales, la guerrilla habría erradicado cultivos de coca en Arauca sin recibir recursos económicos del Estado ni de terceros. “¿Por qué los gobiernos que han tenido recursos no lo han hecho en otras regiones?”, cuestionó.

Gustavo Petro criticó al ELN tras los señalamientos de Antonio García en Semana
Antonio García sugirió que los exmilitares venezolanos Cliver Alcalá y Hugo Carvajal pudieron haber entregado información a Estados Unidos sobre el cartel de los Soles.
Antonio García sugirió que los exmilitares venezolanos Cliver Alcalá y Hugo Carvajal pudieron haber entregado información a Estados Unidos sobre el cartel de los Soles. Foto: Tomada de Twitter @antoniocdte

El jefe guerrillero insistió en que, a su juicio, la superación del narcotráfico no puede lograrse “con mentiras” y reiteró una propuesta que el ELN ha planteado en escenarios previos: la conformación de una comisión de verificación que evalúe si la política de esa organización frente a las economías ilícitas es “objetiva” y “real” en los territorios donde tiene presencia.

Confidenciales

Roy Barreras dice que la meta de la consulta del Pacto Amplio es llegar a 6 millones de votos

Confidenciales

Armando Benedetti lanza sorpresivo mensaje sobre mujer que insultó a domiciliario: “Hagan sus apuestas”

Confidenciales

Armando Benedetti insiste en que software hallado en su teléfono es Pegasus y la Fiscalía no le ha pedido las pruebas técnicas

Confidenciales

Katherine Miranda estalla contra Iván Cepeda por polémica sobre finca de la SAE que fue usada para reunión: “Qué descaro”

Confidenciales

Gustavo Petro no le cumplió al Chocó: líderes del departamento alistan movilización popular contra el Gobierno

Confidenciales

Vicky Dávila enciende polémica: “Quien aspire a la Presidencia tiene que decir la verdad si padece una enfermedad grave”

Confidenciales

Marta Lucía Ramírez empezó campaña para 2026: este es su propósito

Política

Gustavo Petro cargó contra el ELN y lo invitó a reflexionar: “Un revolucionario jamás debe morir como un traqueto”

Nación

Días de horror y un año en el que nada cambió: Salud Hernández- Mora recorrió el Catatumbo y revela cómo quedó en ruinas un santuario del ELN y cómo Petro sigue incumpliendo

Política

La paz total de Petro se desinfla: acuerdos que no avanzan y gastos millonarios con grupos criminales

Antonio García deja en evidencia a Petro y explica por qué no cumplió su promesa de firmar la paz con el ELN en “tres meses”

García señaló que esa iniciativa no ha tenido respuesta, pero aseguró que el grupo sigue abierto a que se conforme dicha comisión. Además, planteó que, en el marco de un eventual “acuerdo nacional”, uno de los objetivos centrales debería ser la superación definitiva del narcotráfico.

Más de Confidenciales

Antonio García cuestionó fuertemente al presidente Gustavo Petro. Dijo que tiene una actitud “mentirosa, manipuladora y ausencia total de verdad”.

“El ELN no tiene nada que ver con el narcotráfico”: asegura Antonio García, comandante del ELN

Roy Barrera, pre candidato presidencial

Roy Barreras dice que la meta de la consulta del Pacto Amplio es llegar a 6 millones de votos

Armando Benedetti y la mujer que ofendió al repartidor de pizza.

Armando Benedetti lanza sorpresivo mensaje sobre mujer que insultó a domiciliario: “Hagan sus apuestas”

El ministro Armando Benedetti habló sobre el software Pegasus.

Armando Benedetti insiste en que software hallado en su teléfono es Pegasus y la Fiscalía no le ha pedido las pruebas técnicas

Katherine Miranda e Iván Cepeda.

Katherine Miranda estalla contra Iván Cepeda por polémica sobre finca de la SAE que fue usada para reunión: “Qué descaro”

El presidente Gustavo Petro lideró el Gobierno con el Pueblo en Quibdó, Chocó.

Gustavo Petro no le cumplió al Chocó: líderes del departamento alistan movilización popular contra el Gobierno

Rueda de prensa precandidata presidencial Vicky Dávila, en la entrega de firmas a la Registraduria.

Vicky Dávila enciende polémica: “Quien aspire a la Presidencia tiene que decir la verdad si padece una enfermedad grave”

Marta Lucía Ramírez

Marta Lucía Ramírez empezó campaña para 2026: este es su propósito

Alocución presidencial de Gustavo Petro.

Cargos en propiedad: el presidente Petro, a meses de dejar el poder, no logró consolidar un equipo estable de Gobierno

Gustavo Petro Presidente de Colombia

Gobernadores aliados de Petro también están molestos por aumento de impuestos al licor y tabaco

Noticias Destacadas