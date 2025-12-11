Confidenciales
El expresidente Iván Duque se reunió con Edmundo González en Oslo
Ambos líderes dialogaron sobre la ofensiva internacional para el fin de la dictadura de Nicolás Maduro.
El expresidente de Colombia, Iván Duque, viajó hasta Oslo, Noruega, por la entrega del Nobel de Paz a la líder opositora venezolana, María Corina Machado.
En medio de este encuentro, el exmandatario aprovechó la ocasión y se reunió con el presidente electo de Venezuela, Edmundo González.
Ambos líderes dialogaron sobre la ofensiva que adelanta en el mar Caribe venezolano el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de las acciones orientadas a poner fin al régimen de Nicolás Maduro.
Duque también se reunió con Machado, donde se dieron un fuerte abrazo y la llama: “La heroína de la libertad y la democracia”.
El exmandatario también compartió el momento con la premio Nobel de Paz, quien lo saludó con emoción. “Sabes que estamos hasta el final y lo vamos a lograr”, le dijo el exmandatario tras ese saludo. “Yo lo sé”, le contestó ella. “Estaba diciendo que te buscaran, que quería hablar contigo”, agregó.
“Iván, cónchale, gracias”, le dijo ella al final.