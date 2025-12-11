Suscribirse

Confidenciales

El expresidente Iván Duque se reunió con Edmundo González en Oslo

Ambos líderes dialogaron sobre la ofensiva internacional para el fin de la dictadura de Nicolás Maduro.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Confidenciales
12 de diciembre de 2025, 12:23 a. m.
Expresidente Iván Duque y el presidente electo de Venezuela, Edmundo González.
Expresidente Iván Duque y el presidente electo de Venezuela, Edmundo González. | Foto: Suministrada a SEMANA / API

El expresidente de Colombia, Iván Duque, viajó hasta Oslo, Noruega, por la entrega del Nobel de Paz a la líder opositora venezolana, María Corina Machado.

En medio de este encuentro, el exmandatario aprovechó la ocasión y se reunió con el presidente electo de Venezuela, Edmundo González.

Ambos líderes dialogaron sobre la ofensiva que adelanta en el mar Caribe venezolano el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de las acciones orientadas a poner fin al régimen de Nicolás Maduro.

Duque también se reunió con Machado, donde se dieron un fuerte abrazo y la llama: “La heroína de la libertad y la democracia”.

El exmandatario también compartió el momento con la premio Nobel de Paz, quien lo saludó con emoción. “Sabes que estamos hasta el final y lo vamos a lograr”, le dijo el exmandatario tras ese saludo. “Yo lo sé”, le contestó ella. “Estaba diciendo que te buscaran, que quería hablar contigo”, agregó.

“Iván, cónchale, gracias”, le dijo ella al final.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Peligrosa banda que hace la paz con Petro realiza segunda fiesta sin control en cárcel de Barranquilla, ¿y el Inpec?

2. La reacción del DT del Napoli tras la actuación de Richard Ríos que lo amargó en Champions: “No hay posibilidad”

3. El vino ideal para acompañar las novenas en Navidad: esta es la tendencia inesperada en diciembre

4. Estalló la pelea por el Fondo Adaptación: los señalamientos de Carlos Carrillo que pusieron en línea a Armando Benedetti y Angie Rodríguez

5. Estados Unidos lanza nuevas becas para aprender inglés gratis, pero solo unos pocos podrán acceder: así se puede postular

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Iván DuqueEdmundo González María Corina Machado

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.