Confidenciales Falleció ‘el Fuicioso’, famoso hincha de Atlético Nacional

Hace más de seis años, Fabián Alberto Betancur Pérez se hizo famoso por una entrevista en la que llamó la atención por la respuesta tan jocosa que dio cuando se le preguntó por la infidelidad.

“Todo bien, todo bonito. Solo Nacional a morir. ¿Sabe qué?, solo Nacional. Fuiciosos, un 3-0 hoy con la ayuda de Dios, pidámosle al señor que solo el verde al morir. Somos de los mejores”, dijo Betancur Pérez quien fue apodado como ‘Fuicioso’ precisamente por la respuesta que dio.

El reconocido hincha de Atlético Nacional, quien se dedicaba a cuidar carros en un sector cercano al estadio Atanasio Girardot, en el Área Metropolitana del Valle de Aburra, murió este sábado. Según informaciones preliminares, el hombre habría tenido un accidente tras caer en la canalización en donde vivía. Su cuerpo fue encontrado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

Por el momento, no se conoce más información sobre el caso y las autoridades adelantaban una investigación.

El canal Telemedellín entrevistó a Claudia Gómez, pareja de Fabio quien aseguró: “Él iba a saltar, se resbaló y cayó de espalda allá abajo”.

Igualmente aseguró que el CTI fue el encargado de informarle sobre la muerte de su pareja. “Me dijeron que habían encontrado el cuerpo en Bello y me lo trajeron hasta acá y conté cómo había sido”.

Justamente, hacía unos días, el hincha de Nacional le había dado una entrevista al medio Antena 2. En esa ocasión, ‘Fuicioso’ había pedido ayuda no solo para él sino para su pareja. Según se supo, el hombre estaba pasando por dificultades económicas.

“Yo le pido mucho a la Alcaldía que me ayude, que me colabore. Estamos en la calle, me duele mucho”, indicó el ‘Fuicioso’.

Sin embargo, el reconocimiento que ganó este hombre en 2015 no le ayudó para mejorar su calidad de vida, pues continuó trabajando limpiando carros e intentando salir a delante sin contar con algún contrato o salario fijo.