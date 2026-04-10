El mensaje de Nutella a los astronautas que se volvió tendencia: del espacio a la mesa

La tarde de este viernes, 10 de abril, trajo consigo el amerizaje exitoso de la misión Artemis II, lo que representa un hito histórico, al consolidar el primer vuelo tripulado a la órbita lunar en más de cinco décadas.

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Esta operación marca el retorno de la presencia humana al espacio profundo y significa un avance en los registros de la exploración científica contemporánea. Después de restablecer el contacto en el océano y la extracción de la tripulación de la cápsula Orion, las autoridades espaciales dieron por finalizada la fase de vuelo de la misión.

#NEWS 🚨: Watch as a random jar of Nutella photobombs the Artemis II livestream pic.twitter.com/MpVsHoWmPy — Latest in space (@latestinspace) April 6, 2026

Con el fin de la misión, se compartieron varias fotos tomadas mientras se llevó a cabo la expedición. Una de las imágenes más inusuales que dejó la operación fue la de un tarro de Nutella flotando en la cápsula donde habitaban los astronautas.

Ante la repercusión de estas imágenes, la empresa fabricante del producto emitió un mensaje a través de sus canales digitales para sumarse a la tendencia informativa generada por el regreso de la nave.

El mensaje publicado por la marca en sus plataformas oficiales rezaba: “Welcome back, heroes! You went farther than any humans in history. Thanks to you, we got to come along for the ride. Congratulations on a journey the world will never forget”.

En su traducción al español, la empresa manifestó: “¡Bienvenidos, héroes! Llegaron más lejos que cualquier humano en la historia. Gracias a ustedes, pudimos acompañarlos en el viaje. Felicidades por un viaje que el mundo jamás olvidará”.

Actualmente, los astronautas se encuentran en proceso de traslado hacia los centros médicos especializados para iniciar su etapa de recuperación tras permanecer diez días fuera de la atmósfera terrestre. Se espera que, en las próximas horas, se entregue un balance detallado sobre el estado de salud de los tripulantes y el análisis técnico de la cápsula.