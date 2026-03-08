Emotivo momento de un sacerdote con Yolanda Pulencio, la madre de Ingrid Betancourt, tras participar en la jornada electoral

Yolanda Pulecio, la madre de Ingrid Betancourt, se robó las miradas este domingo, 8 de marzo, en medio de la jornada electoral. Tiene 90 años y reapareció en Bogotá luego de permanecer 14 años en París. Ella no había querido regresar a su país por temor, pero lo hizo para respaldar la lista al Senado de Oxígeno, el partido político de su hija.

Tras ejercer su derecho al voto, Ingrid Betancourt y Yolanda Pulecio participaron de una eucaristía y allí, el párroco se acercó a la madre de la exsecuestrada y no dudó en demostrarle su admiración.

“Se la traje como se lo había prometido”, le dijo la exsecuestrada al religioso.

“Doña Yolanda”, expresó el sacerdote.

Yolanda Pulecio y su hija, Ingrid Betancourt. FEBRERO 24 DE 2026 Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

“Siempre pregunto por usted, felicitaciones enormes porque usted ha sido una mujer que, como (la Virgen) Santa Mónica, ha estado al lado de su hija. Siempre, batallando, orando. Una guerrera”, manifestó.

Y siguió agarrándole las manos: “Doña Yolanda, mi admiración por usted; ha estado con Ingrid en todo, como una mamá, como debe ser. Es el ejemplo para muchas madres. Gracias por darnos esta mujer de Dios”.

Y bendijo a la madre y a la hija. “Gracias por traerme a esta gran mujer”, remató el religioso.